El Isfodosu pondrá a circular una colección de cuentos infantiles dominicanos en la Feria del Libro

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) anunció la puesta en circulación de una colección de 10 libros de cuentos infantiles dominicanos como parte de las actividades que presenta este año en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025.

El estand de la institución académica está ubicado en el Museo del Hombre Dominicano.

“Este 2025 nos trae con la puesta en circulación de una obra muy a tono con la temática de esta Feria. En el marco de este magno evento cultural verá la luz una nueva colección editorial dedicada a los más pequeños, y es la Serie de Cuentos Infantiles Dominicanos, una colección que se suma al esfuerzo que hemos venido haciendo por preservar y difundir obras clásicas de nuestros escritores, pero también, obras contemporáneas de valor literario”, destacó la rectora del instituto, Nurys del Carmen González.

La serie es una compilación de historias dirigida a niños entre 5-8 años y 9-13 años, a cargo del escritor Tulio Cordero. La puesta en circulación será este viernes 3 de octubre a las 11:00 de la mañana en el auditorio del Museo de Arte Moderno. Con este evento, el Isfodosu culminará su calendario de actividades en la feria.

Otras actividades del Isfodosu

El pasado martes 30 de septiembre, la escritora y Premio Nacional de Literatura 2016, Ángela Hernández, realizó la conferencia “Libros de mi vida: magia, conocimiento, seducción”, dirigida a despertar y afianzar el interés y el amor por los libros y la lectura.

Este jueves 2 de octubre, dentro del programa que prepara anualmente el Ministerio de Educación, fue la presentación de “Buena práctica: desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de la robótica educativa”.

La feria se celebra desde el pasado 25 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre de 2025 en la Plaza de la Cultura.