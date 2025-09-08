Expo Osaka 2025: Japón y RD unidos por dos iniciativas

La isla artificial de Yumeshima, ubicada en la bahía de Osaka, Japón, es el lugar donde se desarrolla La Expo Mundial, una exposición internacional que se celebra cada cinco años, donde las naciones presentan sus últimos inventos e innovaciones en una amplia gama de industrias, como la tecnología y la arquitectura.

En esta Expo Osaka 2025, República Dominicana también se hace presente con todo un stand que muestra varios aspectos culturales del país. Además en una muestra de unión, junto a Japón presenta dos innovadoras propuestas impulsadas por la JICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional) en el país caribeño: Wa Chacabana y Signature Fragrance

Wa Chacabana es una prenda dominicana que combina elementos japoneses confeccionada por el diseñador Yusuke Tani en colaboración con la Asociación de Chacabana Dominicana (Achadom), que proyecta la emblemática pieza hacia nuevos escenarios globales.

Por otro lado está Signature Fragrance, un perfume desarrollado por la perfumista japonesa Haruna Sema, inspirada en sus dos visitas a la República Dominicana en las que obtuvo experiencias significativas en zonas rurales como Constanza. Allí encontró las materias primas con potencial para usar en fragancias, entre ellas: hoja de naranja, lavanda, romero, limón y eucalipto. Las que ahora se convirtieron en el perfume que expone en la Expo Osaka 2025.

Haruna Sema con su perfumeFuente externa

Esta fragancia refleja el potencial del país para desarrollar productos aromáticos naturales y simboliza la fusión entre la riqueza dominicana y la sensibilidad artística japonesa, como ejemplo de colaboración cultural.

Ambas propuestas fueron presentadas durante el Día Nacional de la República Dominicana en la feria, celebrado el 23 de agosto, el cual contó con la visita del ministro de la Presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza.

Durante su recorrido, Paliza y el presidente de la JICA, Tanaka Akihiko conversaron sobre proyectos en áreas estratégicas como el transporte, prevención de desastres y el fortalecimiento de la cadena de valor agrícola, temas que se alinean con las prioridades nacionales de desarrollo y en los cuales Japón está actualmente acompañando a la República Dominicana a través de proyectos de cooperación técnica y financiamiento.

Tanaka Akihiko y José Ignacio PalizaFuente externa

“El agradecimiento expresado por el ministro hacia la cooperación japonesa constituye un estímulo para seguir trabajando juntos en iniciativas que impactan directamente la vida de las personas”, destacó Kota Sakaguchi, representante residente de la JICA en la República Dominicana.

En el pabellón de la República Dominicana en la Expo presenta una variada muestra de productos nacionales, destacando la riqueza y calidad de la oferta exportable del país, con la participación de Café Santo Domingo, Mabell Damirón Store, Laura Tosato, Love You Mucho, Orgliz, Fiori y Gil Rose.

Así como también Fortunata Brands, La Aurora (con cigarros, Ron E. León Jimenes y Café Kora), Café Don Alfredo, Todus Gourmet y Patricio Correa, empresas que representan la riqueza cultural, creativa y productiva del país.

Según una nota de prensa compartida por la Presidencia de la República Dominicana, más de un millón de personas han visitado el pabellón del país en Osaka, destacando como una de las exposiciones más concurridas de la Expo, según reportes de junio de 2025.

Expo Osaka 2025, la exposición internacional más grande del mundo, recibe entre 130,000 y 150,000 visitantes diarios. Se celebra del 13 de abril al 13 de octubre de 2025 en la isla de Yumeshima y se prevé que reciba a 28,2 millones de visitantes.

El tema de esta exposición es "Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas", con los subtemas "Salvando vidas", "Empoderando vidas" y "Conectando vidas". Esta es la segunda vez que Osaka alberga una Exposición Universal, 55 años después de la anterior en 1970 y 20 años después de la última Exposición Universal japonesa celebrada en Aichi en 2005.