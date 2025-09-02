Depresión y feminicidios: reflejo de falta de valores

La República Dominicana atraviesa una crisis social que se manifiesta en una creciente tasa de feminicidios, un aumento alarmante en los casos de depresión y ansiedad, y una marcada desintegración familiar. Estos problemas están interconectados y reflejan la profunda falta de valores que afecta a nuestra sociedad.

El aumento de los feminicidios en nuestro país es una tragedia que no solo enluta a familias, sino que también pone de manifiesto un sistema social y familiar en crisis. La violencia de género, que culmina en muchos casos en la muerte de mujeres, es el resultado de múltiples factores, entre ellos la falta de educación emocional, el machismo arraigado, y la incapacidad de manejar conflictos de manera saludable.

La depresión y la ansiedad, por su parte, son trastornos que han ido en aumento en la población dominicana, exacerbados por la desintegración familiar y la ausencia de valores sólidos en el hogar. Muchas personas, especialmente mujeres, se encuentran atrapadas en relaciones abusivas sin saber cómo salir, lo que contribuye a un estado constante de estrés y desesperanza. Esta realidad no solo afecta a las víctimas directas de la violencia, sino también a sus hijos y familiares, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento.

La desintegración familiar es un factor clave en esta problemática. La falta de comunicación, la pérdida de respeto mutuo y la ausencia de un entorno de apoyo dentro del hogar han debilitado la capacidad de las familias para funcionar como un refugio seguro y estable.

Cuando las familias se desmoronan, los individuos pierden su primera línea de defensa contra el estrés y la ansiedad, quedando más vulnerables a desarrollar trastornos de salud mental.

Además, la falta de valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad ha erosionado las bases sobre las cuales se construye una sociedad saludable. La normalización de la violencia, el machismo y la falta de apoyo emocional son indicativos de una crisis de valores que necesita ser abordada con urgencia.

Como sociedad, debemos actuar para revertir esta tendencia alarmante. Es esencial que se implementen políticas públicas que promuevan la educación en valores desde una edad temprana, que refuercen el respeto por la vida y la dignidad de las personas, y que fomenten la comunicación y la resolución pacífica de conflictos dentro del hogar.

Asimismo, es necesario fortalecer los servicios de salud mental y proporcionar acceso a terapia y apoyo psicológico, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situaciones de riesgo.

La República Dominicana no puede seguir ignorando los gritos de ayuda de las mujeres que sufren en silencio ni la necesidad de una revalorización de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos comenzar a sanar como nación y construir un futuro donde la vida y la dignidad de cada persona sean verdaderamente respetadas.

Andrea Belén, Psicóloga Clínica, Terapeuta Sexual y de ParejasFuente externa