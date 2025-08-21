Violencia de género mantiene niveles similares al 2024, según ministra de la Mujer

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, alertó que República Dominicana se mantiene prácticamente en los mismos niveles de feminicidios registrados en 2024, al contabilizarse hasta la fecha 39 casos, frente a los 41 ocurridos en igual período del año pasado.

Durante el lanzamiento de la campaña “Eso es violencia”, celebrado en el hotel Intercontinental, Jiménez señaló que, aunque la cifra refleja una ligera reducción, aunque sea “un solo caso es demasiado” y que desde la política pública hay que analizar.

“Los datos no están subiendo; digamos que estamos más o menos en el mismo nivel del pasado año”, afirmó la funcionaria.

La ministra explicó que históricamente el país presenta picos de violencia más altos en los meses de marzo, julio, agosto y diciembre, por lo que las autoridades se mantienen en alerta preventiva.

Para fortalecer la respuesta institucional, el Ministerio de la Mujer impartió un curso intensivo de capacitación a policías y militares, con el objetivo de que desempeñen un rol activo en la prevención y erradicación de la violencia.

Jiménez exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia en los hogares: “Para evitar que estos hechos tan penosos ocurran”, subrayó.