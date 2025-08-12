¡A celebrar los 142 años del estreno del Himno Nacional!

Con la conferencia “La culminación del sueño de Reyes”, que “nos llevará en un viaje fascinante a través del origen y el significado de las letras que nos unen”, serán conmemorados los 142 años del estreno del Himno Nacional dominicano.

En esa fecha, viernes 15 de agosto, dos voces que “enamoran”, las de Irving Paniagua y Alba Pérez, participarán con interpretaciones musicales. Evento tan especial, a celebrarse a las 7:00 de la noche en la Fundación Dominicana de Desarrollo, calle Mercedes 4, Ciudad Colonial, cuenta asimismo con el respaldo de la Editorial Copistas Acuario, que invita, e Historia Musical Dominicana. Sin duda, esa noche la cultura se pone al servicio del patriotismo. Y tú puedes estar presente.

Diseño, arquitectura, ingeniería … ¿Te interesan estos temas?

En octubre del año 2000, la Editora Listín Diario, a través de su departamento de Revistas, lanzó la revista Aldaba. Para festejar sus 25 años, y haciéndolos coincidir con la edición número 100, a circular en septiembre, tendrá lugar Expo Aldaba Design.

Esta novedosa actividad conjugará diseño, arquitectura, ingeniería y áreas afines, convirtiéndose en “un espacio de encuentro, inspiración y visibilidad” para profesionales de dichas carreras, así como para sus estudiantes.

Dará asimismo oportunidad, al público interesado, de conocer las nuevas expresiones del diseño contemporáneo, en el amplio y techado “rooftop” de Marmotech, donde Expo Aldaba Design contará con varias áreas de exposición y ofrecerá un programa de charlas y conferencias para estudiantes y profesionales del diseño y de arquitectura.

¿Quieres visitar Expo Aldaba Design?

Quienes quieran visitar Expo Aldaba Design, cuya entrada es gratis, deberán inscribirse previamente en la web que, con ese fin, ha sido creada. Sin dicha inscripción no será posible acceder al área ni asistir a sus actividades, que tendrán lugar los días 17 y 18 de septiembre, entre 10:00 de la mañana y 8:00 de la noche.

En próxima columna te daré nombres de algunos charlistas y los temas que van a tratar. Mientras tanto, he aquí la dirección para inscribirte: https://www.eventbrite.com/e/expo-aldaba-design-2025-tickets-1542758214349?aff=oddtdtcreator

Tips para diseñar espacios infantiles

¿Estás preparando la habitación de tu niño/a? Entonces te podrán ser útiles los cinco tips que ofrece Laura Arellano, de Lukilú, en el número 99 de la revista Aldaba. El primero: “Elegir una paleta que crezca con ellos”. La descripción hace referencia sobre todo a los tonos neutros, describe cómo funciona cada uno y cómo dar algunos acentos. Si no eres suscriptor/a de la revista, ésta la consigues, entre otros puntos, en los Supermercados Nacional.