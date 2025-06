Redes sociales: el uso excesivo de celulares puede incidir en un divorcio

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el año 2024 se registraron 44,349 matrimonios en el país, y 26,210 divorcios. Esto lo reseña una nota de este medio. En la mayoría de los casos se dice que fue por mutuo consentimiento y en el segundo lugar, el motivo dice que es por incompatibilidad de caracteres.

Los psicólogos estamos claros en que el aumento de divorcio se deja sentir. Los motivos son muchos y cada pareja es la que verdaderamente sabe el porqué. Ahora bien, en los últimos tiempos ha aparecido una razón que ha hecho mucho daño a las relaciones, que son las redes sociales, esa ventilación de la vida en pareja que tanto afecta a la privacidad que se debe tener para una mejor convivencia. Es importante no dejarse vencer por la adicción a la tecnología.

A veces los celos por el uso desmedido del celular no traen nada bueno. No es que siempre se utilice para infidelidad, sino también para trabajar. Sé de muchos que andan para arriba y para abajo con su laptop, y se mantienen trabajando hasta en lugares a los que acuden para divertirse. Pero aun así, no es correcto hacerse adicto a estos aparatos. Hay que desprenderse de eso.

Después de la pandemia por el Covid-19, esto aumentó debido al teletrabajo y, porque al estar en la casa durante la cuarentena muchas personas se hicieron aun más adictas a los medios electrónicos, específicamente, al celular.

Es importante poner cada cosa en su lugar. Hay espacio para todo. No es que no se utilicen las redes, es que se sepan utilizar, es que se ponga un alto a ellas cuando se está con la pareja, con los hijos o con la familia. Hay momentos en los que juntos pueden disfrutar de un video chistoso, de un mensaje motivador, pero no ignorando uno al otro, echándole a un lado por prestar más atención al teléfono.

Importancia de un alto

Sin exagerar, a veces el teléfono se ha convertido “en la pareja inseparable de algunos”. Hay gente ‘casada’ con su celular. Esa es su arma, su acompañante, su todo… Entonces, definitivamente, eso puede acabar con las relaciones.

Hay que buscar solución a esto y hacer un alto, porque ya vemos que hay parejas que está cada quien por su lado, padres e hijos que casi ni se hablan porque cada quien están en lo suyo.

Recomendaciones

-Cuando estén juntos, tratar de no usar el teléfono

-Si es necesario, poner un horario para usarlo

-Sostener conversaciones de provecho, incluida una discusión, pero sin el celular como ‘testigo’

-Si tienen hijos, predicar con el ejemplo

-Sentarse a la mesa sin celular

-Si van a un restaurante u otro paseo, que se comprometan a departir como pareja, no a compartir con otras personas ‘online’

-Ser francos, eso ayudará a buscar soluciones, así sea la ruptura, pero de manera digna y sin más engaños

-Sobre todo, tener citas de pareja, poner a volar la imaginación, ser creativo, y saber que el amor hay que regarlo todos los días y que la tecnología puede acabar con el regadío.