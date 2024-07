“Visión del Arte” en Patronato de Ciegos

Hace sesenta años nació el Patronato Nacional de Ciegos. Por el trabajo intenso de sus integrantes, muchas personas con problemas visuales reversibles pudieron recuperar la visión mediante cirugías o procedimientos oftalmológicos. La misión principal de esta entidad es “la rehabilitación integral de las personas con discapacidad visual”. Además, brindan servicios de prevención de ceguera. Aparte de la rehabilitación integral y funcional que ofrecen a las personas ciegas, cuentan con el programa cultural “Visión del Arte”.

Necesitan profesor de piano voluntario

El programa “Visión del Arte”, del Patronato Nacional de Ciegos, les capacita para que desarrollen sus aptitudes artísticas. Entre éstas, la música. Y es aquí donde, si eres profesor de piano, tal vez puedas ofrecerte como voluntario para impartir clases a los participantes de dicho centro. También ayudan a desarrollarse en teatro, artes plásticas, literatura, danza, canto… El correo electrónico del Patronato es: patronatociegos@claro.net.do. Su número telefónico es 809-508-7511. Entre quienes forman parte de la actual junta directiva están Mirka Morales, como presidente; Rita Espaillat de Valdez, secretaria y Rosalía Álvarez, directora ejecutiva.

Torneo de FACCI beneficia niños con cáncer

¿Eres amante del golf y quieres aportar a una causa benéfica? Tienes la posibilidad el viernes 9 y el sábado 10 de agosto cuando tendrá lugar el tradicional “Kids Golf Hope Tournament” que organiza la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI). La finalidad principal es recabar recursos en beneficio de los niños con cáncer. Será celebrado en el Punta Espada Golf Course de Ciudad Destino Cap Cana. Asimismo, según señala Alexandra Matos de Purcell, presidenta de FACCI, con el torneo pretenden sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer infantil. Como parte de las actividades habrá una rifa muy original: “Helicopter Golf Ball Drop”, en la cual caen cientos de bolas desde el cielo. ¿Quieres participar y darles apoyo? Comunícate al teléfono 809-533-7596. O escribe a www.facci.org.do/kids/registro/ Los premios para “Helicopter Golf Ball Drop”, esa rifa tan excepcionalmente llamativa, serán obras de varios artistas plásticos. A saber: Gabriela Farías, Fernando Varela y Aida Vásquez.

Presencia de destacados golfistas

Willy Pumarol, el primer golfista dominicano del Ranking Mundial & PGA Tour Latinoamérica, estará presente en el torneo. Por igual el golfista profesional Juan José Guerra. Ambos amenizarán las dinámicas “Buy a Mulligan from the pro” y “Beat the Cancer target”. La actividad promete ser sumamente atractiva.