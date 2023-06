Vamos a aprender a bailar con criterio, elegancia y seguridad

Tener el sentido del ritmo sirve para todos los ámbitos, aunque usted no lo crea. Se lo demostraré en un curso de baile que impartiremos mi hija Nathalia Holguín Pérez y yo, del 4 al 20 del próximo mes de julio en horas de la noche en la Zona Universitaria de la UASD. Solo son cuatro ritmos: merengue, bachata, salsa y son.

Si los hombres supieran lo importante que es el baile en su vida sentimental no perdieran tiempo para tomar esa decisión personal, no obligados, porque así no funciona.

El baile es una comunicación corporal, no hay que decirle a la pareja “vamos a girar ahora” o “te voy a dar la vuelta”, no, es dejarse llevar del hombre y marcar el ritmo haciendo énfasis, como cuando nos daban unas pelas en sí-la-bas con una rama, una correa, manotazos, que mientras más larga la oración así era el “ramalazo” que dejaba en la piel. Entonces, en el baile sucede lo mismo, marcando el tiempo o pulsación musical con los pies en el piso o suelo con los instrumentos rítmicos no melódicos, igual que cuando lo marcamos dando palmadas.

Lo interesante de este aprendizaje es que sirve para toda la vida, además de la relación de parejas o sentimental, les brinda seguridad y confianza en su vida laboral.

Les enseñaremos cómo crear su propio estilo y las diferentes vueltas que pueden practicar, seleccionando las que más les agraden para lucirlas en la pista. También a tener una visión colectiva en el escenario y marcar su territorio sin dar codazos a las parejas de su entorno.

25 años impartiendo clases de baile a dominicanos y extranjeros, folklóricos y populares dominicanos y del área del Caribe, de diferentes edades, en grupo y privado, brindándoles un espacio familiar de respeto, pasión, entrega y discreción, eso es la Escuela Dominicana de Ritmos Folklóricos y Populares (EdoRitmos).