Flor Angélica, una guerrera que lucha por superarse día a día

Flor Angélica es oriunda de Valverde, una provincia ubicada al noroeste del país. Es sobreviviente de cáncer y se considera una guerrera, porque a pesar de su condición y de los altas y bajas que le ha tocado vivir, sigue en pie de lucha.

Con una expresión de satisfacción, relata que fue diagnosticada con un tumor en el seno derecho hace un tiempo, y que su salud ha mejorado notablemente. Por ello le agradece a Dios porque le ha dado fuerzas para mantenerse firme y generar los ingresos suficientes para mantenerse y comprar los medicamentos que requiere.

Continúa diciendo que desde hace cinco años viene desarrollando su emprendimiento en elaboración y venta de productos de belleza, y artículos elaborados con fibra de banano.

“Soy una mujer trabajadora, emprendedora, una mujer que nunca le ha temido al trabajo, aunque no me había dado cuenta de eso, ya que emocionalmente no estaba bien”, dice tras asegurar que por eso no obtenía los resultados esperados porque sus emociones siempre la estaban boicoteando.

Cuando Flor tuvo el primer contacto con el proyecto de ‘Mujeres Superemprendedoras’ pudo despertar. Con el taller ‘Conociéndome’ dice que aprendió a valorarse, a quererse, a sacar un espacio para sí misma.

“Ha sido una bendición haber entrado en ese proyecto”, afirma.

Estar en el proyecto le ha permitido seguir avanzando y capacitarse constantemente, ahora tiene una mejor organización y sus planes son seguir expandiendo sus productos y su marca sin ánimos de detenerse.

Con tantos años trabajando, Flor recuerda que nunca tuvo ahorros. Ahora sí puede tenerlos porque administra mejor su negocio y genera ingresos suficientes para comprar sus medicamentos.

“Yo les diría a otras mujeres que ‘sí se puede’. Que me miren a mí, que aún con limitaciones de salud he podido lograr mi sueño. ¡Suban por encima de los tropiezos y sigan avanzando, porque sí se puede!”.

Las metas de esta guerrera para 2023 son estrenar un nuevo local comercial y comprar su primer vehículo.