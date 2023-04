Santiago es Santiago, ciudad cultural

Santiago de los Caballeros es la ciudad donde he pasado la mayor cantidad de años de vida. Llegué uno de esos eneros, cuando todavía se sentía correr una brisa fría en las tardes, especialmente en esa parte de la ciudad donde la calle Del Sol termina por fundirse con el Monumento. Este es el barrio de “Los Pepines”, me dijeron, y en ese momento nació el santiaguero que he llegado a ser, “Pepinero” para mejores señas. Mi recorrido siempre lo inicio por esta barriada, en la práctica integrada al centro histórico de la ciudad, por ser un verdadero reservorio de sus tradiciones culturales, que se hacen realidad en el Carnaval, la arquitectura vernácula, murales urbanos, la gastronomía y las manifestaciones bailables. Es, en consecuencia, un buen punto de partida para un recorrido cultural por Santiago, disfrutando del dominical Son de Keka, ese espacio participativo donde los grupos practicantes del son tradicional son protagonistas, y anfitriones, de un encuentro donde el sentir del dominicano se expresa a través de la música y el baile.

Desde Los Pepines, me adentro en una ciudad que tiene una historia cultural de raíces profundas en el tiempo, contando con instituciones centenarias como el Ateneo Amantes de la Luz y la Alianza Cibaeña, que atesoran una riqueza patrimonial y un quehacer permanente; Casa de Arte, un espacio desarrollado por artistas – gestores, que desde 1983 es hogar de todas las manifestaciones del arte que yo llamaría “casa de los amigos”; y, justo en frente, La 37 Por las Tablas, un ejemplo de perseverancia en la gestión cultural con un impacto muy especial en las artes escénicas.

Más allá del por algunos llamados “casco histórico”, en esa frontera entre la ciudad histórica y la que crece en la actualidad, que resulta ser el Monumento, puedo llegar al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, cuya Sala Permanente de Cultura Dominicana presenta un recorrido por las distintas regiones del país. Hacia el noreste, en el populoso sector de Villa Progreso, entro en el Centro León, un museo a punto de celebrar su vigésimo aniversario que pone en valor importantes colecciones de artes visuales, arqueología, etnografía, folklore y cultura popular, a la vez que ofrece un variado programa para todos los públicos, promoviendo el conocimiento y disfrute de la cultura dominicana y caribeña. Desde aquellos ya lejanos días en que descubrí Santiago hasta hoy, la ciudad ha continuado ensanchando sus puertas, multiplicando espacios para las artes visuales, la música, la literatura y las artes escénicas y danzarias. Así es Santiago, esa que, en palabras de Juan Lockward, “con las calles tendidas al sol siempre risueña, gorjea sus canciones la Ciudad Corazón”. Y yo agrego, “la Ciudad Corazón ¡Cultural!”.