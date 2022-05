Amal Nemer: ¡De Venezuela para el mundo!

Reynaldo Dávila

Especial para L2

Miami, Florida

Los días de Amal Nemer parecen estar signados por el glamour y las sesiones de fotos para importantes campañas publicitarias. Y así es. Pero al rememorar su historia la esbelta joven de ascendencia árabe-siria deja claro que este trabajo, soñado por muchas, no le llegó de la nada y que detrás hay años de trabajo duro, esfuerzo y constancia. Desde su adolescencia la modelo oriunda del estado Barinas, Venezuela, estaba segura de lo que quería.

“Desde pequeña me inicié en el mundo de la moda. En mi ciudad, Barinas, habían tiendas que me llamaban para hacerles fotos a sus productos, para fotografiar la mercancía, ser su imagen, y siempre me gustó el hecho de ser modelo y estar bajo un lente. Mi carrera realmente inició con el Miss Venezuela, a los 19 años, ahí todo comenzó en serio en el modelaje y las pasarelas”, expresa la venezolana de 26 años.

A su corta edad, la dedicación por lo que realiza la ha llevado a ser una profesional en todas las áreas en las que se desempeña. Esa ha sido una de las claves de su éxito. Aconsejó tanto a mujeres como hombres de que hay que estar seguros de sí mismos si se desea alcanzar un sueño o alguna meta.

TAMBIÉN ES ARQUITECTA

Su participación en el evento de belleza más importante de su país hizo que evolucionara y escalar posición en el medio artístico: “Crecí en campos que no esperaba crecer. Abrí mi personalidad al mundo, empecé a darme a conocer y desenvolverme mejor en público”, dijo la también arquitecta.

La ganadora del certamen de belleza Señorita Centroccidental 2015 mencionó que hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan en la vida, pues por muy pequeñas que parezcan siempre dejan un aprendizaje y “eso nos hace ser cada día mejor en lo que hacemos”.

Lo que más disfruta esta joven al momento de trabajar es cuando muestra al público su seguridad y profesionalismo en los reflectores. Como productora musical le gusta enseñar el material para observar las reacciones de sus seguidores y de esa forma saber que les gusta a ellos y cumplir con sus exigencias como fanáticos de su faceta como DJ: “Lo menos agradable de mi trabajo es antes de algún evento porque me estreso un poco por querer que todo salga perfecto”, contó la cuarta finalista del Miss Intercontinental 2016.

UNA MUJER SIN IMPOSIBLES

Para mantener su figura, Amal no hace dietas estrictas, simplemente se ejercita a diario para quemar las calorías que sean necesarias. “Como lo que me antoje y luego hago ejercicio”.

Además de desfilar y mostrar sus curvas en diversos comerciales y concursos de belleza, en su faceta de DJ, su estilo favorito es el techno house. En esta área de su vida tiene dos años y medio de carrera. Sus seguidores han tenido la oportunidad de verla en vivo en festivales y discotecas de Estados Unidos, país donde reside en la actualidad.

“En la vida no hay que conformarse, pero sí agradecer lo que se tiene mientras buscas lo otro que quieres”, añadió la barinesa que tiene una vida nocturna activa por su rol de mezclar música.

Su esfuerzo en la trayectoria musical está dirigido a consolidar su trabajo en los terrenos internacionales y en su interés por involucrarse con diferentes géneros musicales, no solo en su género favorito.

La artista tiene 37 canciones firmadas y a la venta en el portal de Beatport. Además, los tracks están disponibles en Amazon y en todas las plataformas 2.0. Nemer no para de evolucionar y trabaja constantemente para continuar cosechando éxitos a su trayectoria.

