Panamá, el casco antiguo

Es el nombre de una obra de lujo que me obsequió la panameña Shoshanna Levy, cuando intercambiamos algunos libros de folklore. Me sorprendió, porque el día que me invitó a almorzar en uno de los restaurantes de la zona estaba cerrado y aprovechó para darme un paseo por el perímetro de la Plaza Herrera, en honor al prócer panameño Tomás Herrera.

Conversamos de algunos estilos arquitectónicos en las puertas, ventanas, herrería y techos y no faltó la Boyacá, una casa estilo caribeño, que parece un barco y su nombre simula una cañonera colombiana.

El contenido del libro, de cubierta dura abarca, además del prólogo y la introducción, un recorrido por el Casco Antiguo, arquitecturas religiosa, gubernamental, civil necesarias para que podamos conocer más de cerca esta parte de la ciudad sellada de historias.

Shoshanna es parte de esta historia contada, ya que fue la responsable de la organización y coordinación editorial; además, de la concepción y dirección junto a Efraín Gómez. El texto estuvo a cargo de Jorge Kam Ríos, el prólogo de Ángeles Ramos Baquero y la traducción por Mavis H. de Levy y Melva Lowe de Goodin.

El libro bilingüe consta de 119 páginas satinadas. Las fotografías, el diseño y el montaje fue responsabilidad de Efraín Gómez.

Tener esta obra histórica arquitectónica en mi poder, que formará parte de mi fondo bibliográfico cultural es una satisfacción, porque Panamá es un país que amo su cultura y en el que he conocido gente valiosa, trabajadora y entusiasta.