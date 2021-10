'Teen Petite': Iulisa Marrero va a El Salvador por corona

Redacción L2

Santo Domingo, RD

“Desde que fui coronada como Miss Petite Teen RD 2021 me he sentido con el compromiso y la responsabilidad de traer la primera corona Teen Petite a República Dominicana, por ello he estado preparándome día y noche para dejar a nuestro país por todo lo alto, y con Dios mediante alzarnos con la corona”. Estas son las palabras de la modelo Iulisa Marrero, quien ostenta el título de Miss Petite Teen 2021.

Su mayor sueño es poder contribuir a que se le dé la debida importancia a la filantropía en la sociedad y promover en el ámbito internacional la sororidad e igualdad de género.

Además, quiere seguir escalando y representar a su amada República Dominicana, en certámenes de belleza y medios de comunicación.

Marrero, de 18 años, es estudiante de Economía, Bienes Raíces y Servicio Social, y está enfocada en dar lo mejor de ella para traer desde El Salvador, la corona que habría de ser la primera en este tipo de concurso.

Viajará con su maleta llena de expectativas porque siente el respaldo de Dios en cada paso que ha dado, el de su familia y de toda la gente que le está apoyando en este reto.

Se irá junto al director de Miss Petite RD, Nelson Reynoso, y al maquillista y estilista Christopher Grullón.

El certamen será celebrado desde mañana hasta el 17 de octubre en San Salvador, El Salvador. La noche final será el sábado 16 y se podrá ver en vivo por Órbita TV.