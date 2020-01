La vida es sencilla: En lo simple está lo feliz

Redacción L2

Santo Domingo, RD

La vida no es complicada, nosotros somos los que complicamos la vida, nos aferramos a lo material, al tener, a ser perfectos, olvidándonos del “ser”, de un abrazo, un beso, un cariño. Para todas estas cosas no necesitamos dinero, solamente querer y entenderlo.

¡Vivir es formidable! Sin embargo, muchas veces nos sentimos agobiados, perturbados y perdemos el rumbo. ¿Por qué? Porque nos alejamos de lo esencial. Busca tu propósito en la vida. Decide qué es esencial para ti, si es meta, objetivo... Es importante definirlo.

Nos engañamos a nosotros mismos pensando que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquelloÖ cuando te liberas del “tengo que” tendrás tiempo para aquello que quieres. Nos embarcamos en un sinnúmero de fines que no podemos realizar y que nos impiden realizar lo que verdaderamente es importante. Hay que vivir el presente, soltar el pasado y planificar el futuro sin agobios, entonces irás dando importancia al día de hoy y comprenderás la esencia del momento, esto te llevará a vivir el futuro que deseas.

El pasado ya pasó, no se puede cambiar. Disfrutar este momento es algo precioso, es lo que debe llenar nuestro espíritu. Es vivir de manera más sencilla, menos complicada, habrá muchísimas cosas fabulosas en el mundo, pero no las tenemos, así que debemos agradecer con lo que tenemos hoy y disfrutarlo de una forma intensa. Por nuestra manera de ser, queremos hacer muchos asuntos a la vez y lo que hacemos es impedir que logremos alguno y nos frustramos pensando que no podemos lograr nada. Cuando lo comprendamos nos ayudará a vivir sin ansiedad.

Explora en tu interior qué es verdaderamente necesario, qué es lo que quieres lograr y enfócate en eso solamente. Lo que te propongo es que simplifiques tu vida, sé feliz con lo que tienes y marca tus metas, tus ideales, con los nortes claros sabrás para dónde quieres ir y lo que quieres lograr en tu existencia.