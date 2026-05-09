El asma afecta al 22% de los niños en el país

En el país, aunque no es de notificación obligatoria, estudios estiman una prevalencia de asma cercana al 22% en la población infantil, lo que evidencia su impacto como problema de salud pública.

Dentro de los retos importantes frente al asma, las autoridades sanitarias citan el subdiagnóstico, el uso inadecuado de tratamientos y las brechas en el acceso a algunos medicamentos esenciales.

En su boletín de la Semana Epidemiológica 16 de este año, que registra los casos hasta el pasado 25 de abril, el Ministerio de Salud promueve el acceso equitativo a tratamientos esenciales para el asma, enfermedad respiratoria crónica con incidencia significativa en el país, y resalta que la situación epidemiológica nacional se mantiene estable.

En ese sentido, Salud enfatizó que se fortalece la respuesta frente a esta enfermedad mediante la detección oportuna, la mejora en la calidad del tratamiento y la ampliación del acceso a medicamentos esenciales, especialmente a los inhaladores con corticosteroides, base del manejo del asma.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar la educación de pacientes y familias, junto con la disponibilidad continua de terapias efectivas, como medidas clave para reducir complicaciones y prevenir muertes.

Cada primer martes de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma con una reflexionar sobre una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes y, a la vez, más subestimadas en su impacto.

El asma afecta a millones de personas en el mundo y puede provocar complicaciones graves si no se trata adecuadamente, destaca el Ministerio de Salud Pública al dedicar a esa condición el tema de interés especial de la semana epidemiológica 16.

En la República Dominicana, aunque no es de notificación obligatoria, su impacto es significativo, especialmente en la población infantil. Aun así, es una condición controlable si se diagnostica a tiempo, se da seguimiento continuo y se utilizan correctamente los tratamientos.

Indica que en el ámbito clínico, el país cuenta con capacidades diagnósticas que incluyen la evaluación clínica integral y herramientas como la espirometría, así como métodos complementarios en centros especializados.

Asimismo, se dispone de opciones terapéuticas alineadas con las recomendaciones internacionales, desde broncodilatadores de acción rápida para el manejo de crisis, hasta tratamientos de mantenimiento basados en corticosteroides inhalados combinados con broncodilatadores de acción prolongada.

Destaca que la red hospitalaria nacional incorpora unidades especializadas para el manejo de casos complejos, incluyendo terapias biológicas en centros de referencia como el Hospital Dr. Salvador B. Gautier en Santo Domingo y el Hospital Dr. José María Cabral y Báez en Santiago, lo que evidencia avances hacia una medicina más personalizada.

Señala que por eso es importante fortalecer la educación de pacientes y familias, así como garantizar la disponibilidad de tratamientos en todos los niveles de atención.