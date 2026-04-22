Veterinarios revelan “merma” en producción de carne de cerdo debido a la Peste Porcina Africana

El presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, (Colvet), Huáscar Ariza, reveló que debido a la Peste Porcina Africana (PPA), detectada en varios puntos del país, la producción de carne de cerdo ha “mermado” en la República Dominicana.

Ariza aseguró que se han tomado las medidas para reducir los casos de esta enfermedad en las regiones que han sido más afectada.

“Bueno, la Dirección General de Ganadería está haciendo su trabajo. Ellos están en el control de la PPA. Y con los números que ellos han exhibido, nos dicen que hay un control real y que podemos seguir creyendo en lo que ellos están haciendo", dijo a Listín Diario dirigente de los médicos veterinarios.

El veterinario y ganadero detalló que la demografía nacional ayuda a la diversificación y crecimiento del ganado, aunque hay una “merma en lo referente a la carne de cerdo, producto de la enfermedad que desde el año pasado estuvo afectando la crianza, especialmente en poblaciones del norte y el noroeste del país".

Araiza afirmó que en el país hay zonas que son productivas de carne, leche o bovino, pero hay otras que son porcinas, “o sea que aquí cada zona tiene su crianza predilecta”.

El dirigente de los veterinarios sostuvo que ese renglón ha dado “un gran salto” hacia la mejoría de la producción de carne y leche, debido a los esfuerzos de quienes se dedican a esta actividad y al respaldo logrado por las instituciones gubernamental que desarrollan sus actividades en el sector agropecuario y ganadero.

Capacitación

El presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios dijo que interesados en seguir mejorando la capacidad de los productores nacionales, esa entidad inició un diplomado internacional de porcicultura para afianzar la educación continua y garantizar una aumento en la calidad.

Explicó Ariza que el tópico principal del diplomado es la Peste Porcina Africana, una enfermedad viral que afecta mortalmente a los cerdos y en casos recientes se ha descubierto que también hace efecto en los seres humanos.

“Fíjate, no es para nadie un secreto que la peste porcina africana ha hecho estragos en la República Dominicana. La realidad es que debemos afianzar el conocimiento y le estamos presentando una herramienta nueva a todos los colegas veterinarios, tanto del sector público como del sector privado, para que se nutran y podamos hacer un mejor trabajo en el campo", dijo finalmente Huáscar Ariza.

El doctor Ariza dijo a Listín Diario que el diplomado tendrá una duración de tres meses con 15 expertos que trabajarán en los diversos módulos.

"Damos inicio hoy 22 de abril a este primer diplomado internacional de porcicultura y en tres meses vamos a finalizar este primer grupo y los interesados se inscriben en nuestra oficina", dijo finalmente.