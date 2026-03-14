Plataforma digital detectará en el país la peste porcina africana

Para detectar y reducir la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) en granjas y otras enfermedades en animales, ponen en marcha una plataforma digital de diagnóstico. Este es uno de los avances tecnológicos que integra la nueva edición de la Feria Agropecuaria Nacional.

Se trata del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal (Sivesa), que integra a los portales de Trazabilidad Pecuaria (TrazarAgro) y Alerta Animal con el apoyo técnico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). Esto con el objetivo de incentivar el “diagnóstico rápido y temprano” de afectaciones en animales.

Así lo ha establecido el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, quien junto a especialistas emitió las informaciones correspondientes a la nueva estrategia para uso veterinario.

“Este es uno de los pilares fundamentales para proteger la producción pecuaria y garantizar la seguridad alimentaria y contar con un sistema de vigilancia sanitaria que permita detectar a tiempo cualquier enfermedad que pueda afectar a los animales y, por extensión, a la economía rural y a la salud”, destacó el ministro.

De esta manera, las sospechas detectadas en campos y granjas se procesan de forma instantánea para activar las medidas de control y el riesgo a su propagación.

En corroboración de esta idea, el director de Ganadería, Abel Mesa, destacó que entre las novedades de la aplicación digital está que se podrá determinar las enfermedades a distancia, sin la necesidad de trasladar a los animales.

"Por ejemplo, hay personas que tienen su finca a 80 kilómetros de distancia y tienen que ir a una dirección de ganadería a sacar esos papeles y tomar muestras; entonces ahora lo van a hacer por el celular", sostuvo el ganadero.

Bajos registros de PPA

El director de Ganadería, Abel Mesa, informó que hasta el momento la Peste Porcina Africana (PPA) en el país presenta bajos niveles.

"La peste porcina ha bajado significativamente, aproximadamente por debajo del 1%. O sea, cantidad de muestreos; si usted hace 100 muestras, de cada 100 muestras por debajo de un 1%, pues serían casos positivos", detalló Abel Mesa.

Más detalles sobre las plataformas

Otros de los detalles del sistema de vigilancia epidemiológica para la salud de los animales es que conecta a veterinarios, a los dueños de animales, su lugar de procedencia y los laboratorios para digitalizar el flujo de muestras y resultados.

"Para utilizarlo TrazarAgro, los usuarios deben estar registrados. Los veterinarios tienen acceso a módulos específicos para autorizar guías de movilización, mientras que los productores pueden ver sus animales en el sistema", explicó la doctora Beatrice Ieromazzo, encargada de la trazabilidad en la dirección de Ganadería.

Explicó que TrazarAgro incluye módulos como la identificación bovina: Registra información de los animales (propietario, edad, sexo, ubicación, traslados) para identificar focos de enfermedades.

También integra el registro de los productores y sus establecimientos, generando un código único que ayuda con las guías de movilización para saber de quién es un animal y hacia dónde se mueve.

"La trazabilidad permite seguir la trayectoria de un animal para determinar dónde pudo contagiarse de enfermedades como tuberculosis o brucelosis, beneficiando la salud animal y los planes de saneamiento. También beneficia al productor al establecer la pertenencia y responsabilidad del animal", sostuvo la especialista.

Beatrice Ieromazzo indicó que para la integración de esta plataforma se capacitará a todos los profesionales veterinarios y ganaderos del país. Pero, hasta el momento, han iniciado las enseñanzas en los departamentos regionales.

Otras exhibiciones

La Feria Ganadera Nacional se puso en marcha el jueves por la noche, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Esta edición está disponible del 12 al 22 de marzo y Corea del Sur es el país invitado.

De acuerdo con el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG) en esta edición participarán 70 fincas; una exhibición ganadera de 515 animales bovinos, entre ellos 278 lecheros y 400 caprinos y ovinos.