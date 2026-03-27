Víctor Atallah dice clínica donde falleció mujer en Santiago no estaba habilitada para cirugías

El ministro de Salud, Víctor Atallah, informó este viernes que la clínica de estética Diosa, clausurada en Santiago tras la muerte de una mujer de 32 años, solo estaba habilitada para consulta, no para procedimientos, por lo que "violaron el protocolo establecido”.

“Ahora mismo el caso tiene que ir a la justicia, porque está cerrada y estamos investigando, justamente nuestro equipo de habilitación la volvió a cerrar ayer por completo”, dijo.

El doctor Atallah informó que el centro está clausurado completamente y que está “esperando que me den el informe a eso de las tres de la tarde para dar los datos más profundos”.

Más de mil centros clausurados

Víctor Atallah dijo que se han reducido los índices de problemas de salud por cirugías estéticas, por la educación adquirida en el campo y a que se han cerrado más de mil centros no habilitados para asistencia médica.

“Ha bajado casi un 60% los índices de problemas por cirugías estéticas en el país porque la educación ha aumentado y hemos cerrado más de mil centros, en ese sentido estamos trabajando intensamente en eso” puntualizó.

Recomendó a la población investigar las clínicas y hospitales acreditados por el Ministerio de Salud antes de someterse a una cirugía estética: lo importante es decirle a la población que averigüe bien, porque hay una lista establecida de centros médicos habilitados para asistir en el país. "El cuerpo no aguanta este tipo de cosas y se producen los problemas”.

Estas declaraciones son en el marco de La muerte de Geraldín Hernández, una joven de 32 años.

Durante una intervención estética en Santiago, que llevó al Ministerio de Salud Pública a clausurar la clínica estética Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos; los familiares de la víctima exigen respuestas y justicia.