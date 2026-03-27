Salud Pública clausura clínica estética en Santiago tras muerte de una mujer de 32 años

La muerte de una joven de 32 años. durante una intervención estética en Santiago, llevó al Ministerio de Salud Pública a clausurar la clínica estética Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos.

La medida fue ejecutada la noche del jueves tras confirmarse el fallecimiento de Geraldín Hernández, quien, según sus familiares, había acudido al centro en horas de la mañana para someterse a una liposucción, un procedimiento que, aunque común, conlleva riesgos cuando no se cumplen los protocolos médicos establecidos.

De acuerdo con la doctora Angi Franco, vocera del Ministerio, el cierre del establecimiento responde a violaciones a la Ley General de Salud, sin que hasta el momento detallara cuáles fueron las irregularidades específicas detectadas durante la intervención.

Durante el operativo, varias pacientes que se encontraban en la clínica fueron evacuadas y trasladadas a otros centros de salud, en medio de un ambiente de incertidumbre que evidencia la falta de supervisión preventiva en este tipo de negocios.

Mientras las autoridades actúan tras el hecho consumado, familiares de la víctima exigen respuestas y justicia, en un contexto donde la cirugía estética continúa creciendo sin que, según denuncias frecuentes, exista una fiscalización suficientemente rigurosa.