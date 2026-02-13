Refuerzan con más agentes la seguridad en hospitales

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que ha iniciado el proceso de reintegración de más de cien agentes de seguridad, militares y civiles, en distintos centros hospitalarios del país, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la protección del personal sanitario, pacientes y visitantes.

La institución explicó que algunos agentes no estaban prestando servicio de manera regular, por lo que, tras coordinaciones con los organismos correspondientes, se dispuso su reincorporación conforme a los centros asignados.

En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio Landrón, informó este jueves que de los agentes reincorporados, 60 fueron colocados en el Hospital Salvador B. Gautier, más de 30 en el Robert Reid Cabral y más de 60 en el Darío Contreras, para reforzar la vigilancia de esos centros hospitalarios.

"Estamos fortaleciendo la seguridad de nuestros centros de salud con la reintegración de agentes que, acorde a sus designaciones, deben prestar servicio en estas instalaciones. Esta medida forma parte de un plan que se implementa en toda la geografía nacional para garantizar entornos seguros para pacientes, familiares y personal sanitario”, expresó Landrón.

El titular del SNS reiteró el llamado a la población a mantener el respeto dentro de los establecimientos de salud y a evitar cualquier tipo de agresión contra el personal médico y administrativo.

“Exhortamos a la ciudadanía a ser respetuosa y comprensiva con nuestros colaboradores. Cada prestador de servicios de salud trabaja con vocación para ofrecer atenciones de manera humanizada, digna y oportuna”, indicó.

Landrón aseguró que la Red Pública de Servicios de Salud continúa implementando estrategias que permitan mejorar la seguridad y la calidad en la atención brindada a los usuarios.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada persona que acuda a un centro de la Red Pública reciba un servicio seguro, eficiente y con el trato humano que merece”, concluyó.