Senasa reduce más de mil millones de pesos su déficit institucional, según su director

El director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, aseguró este viernes que la institución redujo su déficit operacional a 13 mil millones de pesos, cerrando el 2025 con una reducción de 1,034 millones en comparación con el 2024.

“Senasa cerró el año 2025 con 1,034 millones de pesos, lo que se traduce en que el déficit ha empezado a disminuir, conteniendo un déficit acumulado a la fecha de 13 mil 400 cientos millones de pesos a la fecha”, aseguró.

El déficit operacional de la institución en 2024 era de 14 mil 700 millones de pesos.

Destacó que, aunque los pacientes duran más de una hora para facturar medicamentos en farmacias, esto a partir de febrero se subsanará, manteniendo la cobertura en los medicamentos.

“Estamos garantizando 100% la cobertura para toda la población. Que la población esté tranquila y sepa que la cobertura de Senasa continúa, que reafirmamos el compromiso con los centros privados de salud, reafirmamos nuestro compromiso, obviamente, con el Servicio Nacional de Salud, en todo el apoyo a la República y que el seguro está funcionando sin ningún tipo de problema”, destacó.

Agregó que los pagos a los prestadores se están realizando y los acuerdos con clínicas privadas, laboratorios y centros de imágenes continúan con sus servicios a la población.

Se recuerda que el partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció ayer que el Senasa atraviesa una crisis financiera y gerencial, que se evidencia en una deuda acumulada cercana a los 10,000 millones con prestadores privados.

Esta denuncia la ha realizado el doctor Ramón Alvarado, titular de la Secretaría de Salud de la FP, durante una rueda de prensa en la que presentó una síntesis del balance del sistema de salud correspondiente al año 2025.