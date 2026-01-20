Director del SNS anuncia remozamiento de todas las Unidades de Atención Primaria

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, anunció el lunes la intervención y relanzamiento de todas las Unidades de Atención Primaria (UNAP) en el país.

Landrón explicó que esto se realizará con la finalidad de que todas las personas, sin importar su ubicación, puedan recibir atención médica de primera mano, para poder activar el referimiento a centros de salud de segundo y tercer nivel y especializados.

“Esos centros diagnósticos que se encuentran en los campos, que se encuentran en los barrios puedan tener todas las condiciones necesarias para usted no tener que trasladarse a ningún centro de la provincia o del municipio para recibir las atenciones básicas”, expresó.

Informó que entre las metas iniciales de su gestión está la de fortalecer la red nacional de traumas, debido a la elevada tasa de mortalidad por siniestros viales en el país.

“En lo que educamos a la población, en lo que llevamos esta educación desde el segundo nivel de secundaria, tenemos que acercar centros con el mayor nivel de atención de traumatología a la región”, explicó Landrón.

Landrón aseguró que en el país se han habilitado algunas Unidades de Intervención en Crisis de Salud Mental; sin embargo, el Gobierno persigue la meta de que todos los centros médicos cuenten con una de estas áreas.

Además, indicó que aspiran a humanizar y sensibilizar la atención a la salud en los centros de la red pública hospitalaria.

“Tenemos que tener un trato humano. Vamos a entender que cada paciente que llegue es nuestra familia, es nuestro padre, es nuestro hijo y necesita de nuestro amor y ese cariño, aparte de nosotros poderle solucionar físicamente su dolencia”, expresó.

demandar servicios

Asimismo, invitó a la población a demandar los servicios médicos prestados en el Hospital Materno Infantil Julio Manuel Rodríguez Grullón, ubicado en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que según aseguró, cuenta con los equipamientos necesarios y la debida preparación del recurso humano.

“En esta maternidad se toman todos los seguros, principalmente el seguro de Senasa Subsidiado, y aquí no se le cobra un solo centavo a nadie. Aquí no hay copago. Invítanos a que utilicen las instalaciones de esta maternidad”.

emergencia padre billini

Asimismo, el doctor Landrón informó que la obra en construcción del Hospital Docente Padre Billini está en manos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y que el centro médico continúa prestando los servicios de salud.

El titular informó que mantiene la supervisión de las instalaciones del hospital tras surgir denuncias sobre el lento avance en su remozamiento del área de Emergencia.

“Nosotros como Servicio Nacional de Salud estamos prestando atenciones al 100%, independientemente de esta parte. Ya nos comunicamos con el ministro Ito Bisonó y en los próximos días vamos a tratar de avanzar lo más posible y nosotros garantizar la necesidad de servicios. Pero el servicio se está dando al cien por ciento en toda el área”, aseguró.