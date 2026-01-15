Piden dotar a niños con diabetes de medidores continuos de glucosa

La Sociedad Dominicana de Endocrinología Pediátrica, solicitó al Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la incorporación de medidores continuos de glucosa (sensores) para los pacientes del Programa de Medicamentos para la Diabetes (Promedia).

El presidente de Endocrinología, Elbi Morla Báez, explicó que los sensores son gestionados a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y permiten un monitoreo más preciso y constante de los niveles de glucemia en niños y adolescentes con diabetes mellitus, por parte de los padres y profesionales de la salud.

Morla Báez, junto a los gerentes de los servicios de endocrinología de los hospitales Robert Read Cabral, Hugo Mendoza, San Lorenzo de Los Mina, Marcelino Vélez, Arturo Grullón de Santiago, Taiwán 19 de marzo en Azua, San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís, y el Nuestra Señora de la Altagracia, de Higuey, aseguró que los sensores significan una “alternativa menos invasiva” al método tradicional de punción.

“La implementación de esta herramienta tecnológica contribuiría a optimizar el manejo clínico de la diabetes tipo 1, reducir complicaciones asociadas a la enfermedad y disminuir los costos tanto para las familias como para el sistema de salud”, asegura.

Indicó que el programa tiene un costo de RD$60 millones al año aproximadamente e impactaría a unas 800 familias dominicanas; además, indicó que países como Costa Rica, Colombia, Panamá y El Salvador ya han adoptado el programa que consiste en la transición de glucómetros convencionales a sensores de monitoreo continuo.

Señaló que la diabetes mellitus continúa en ascenso y que el país maneja un aproximado de dos mil niños y adolescentes menores de 15 años con esta condición de salud, y solo algunos 800 reciben los insumos necesarios para su adecuado control a través del programa Promedia.