Colapso en Hospital Simón Striddels de Azua: El ingeniero Freddy Pérez da explicación técnica

A raíz del reciente derrumbe en el Hospital Simón Stridels de Azua, el ingeniero Freddy Pérez analiza en la siguiente misiva dirigida a nuestro director, Miguel Franjul, las fallas estructurales y de procedimiento que pudieron incidir en el siniestro.

El autor subraya la importancia del rigor técnico en el estudio de suelos y el arriostramiento de puntales, cuestionando si se cumplieron las normativas de carga y supervisión estatal necesarias para evitar tragedias de esta naturaleza.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Sr. Miguel Franjul

Director Listín Diario

Muy apreciado Sr.

Me llamó la atención su editorial sobre el derrumbe en el hospital Simón Stridels de Azua.

Aprovecho para informarle, que para la construcción de una obra de ingeniería o para su ampliación si está construida, se requiere una solicitud que pasará a manos de una oficina de Arquitectura para realizar el proyecto.

El arquitecto se auxilia de un ingeniero estructuralista y, éste a su vez de un ingeniero de suelos para que le entregue la capacidad portante del terreno a construir o revisar el estudio de suelos de la obra existente a fin de revisar las zapatas, las columnas, las vigas y las losas ya construidas.

Con todas las informaciones el arquitecto diseña la ampliación,-- si es que el proyecto original no lo contemplara.

En ese proceso se debe verificar:

1- si el edificio fue diseñado para uno o varios niveles. Por la longitud del acero de la foto de periódicos, se ve que son más de un nivel.

2- El nivel de carga que deben conducir al suelo los elementos estructurales, es totalmente diferentes si el edificio es de un nivel o es de varios niveles.

3- una vez de haber realizado una revisión rigurosa y el dueño autorizar la construcción, es que se contrata la supervisión, cuyo papel fundamental es garantizar que se construya lo que se diseñó.

Ahora, la pregunta qué pasó.

a- ¿Qué oficina del Estado construyó? Me imagino que debe ser el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones?.

b- ¿Habían verificado que los elementos estructurales viejos tenían la capacidad de absorber las cargas adicionales?

c- Si en el proceso de vaciado ocurrió asentamiento de alguna de las zapatas, entonces bajo algunas de las columnas y con ella vigas y losas, lo que provocó descensos de los puntales y, los que estaban encima de la losa bambiando el hormigón, no se dieron cuenta que la losa por abajo estaba haciendo un bolsón que incrementaba la carga a los puntales y fallaron.

d- Los puntales eran muy esbeltos y diámetros reducidos sin estar amarrados entre ellos (arriostrados) y fallaron.

Para que no pase lo del Jet-Set, esto que acaba de ocurrir, haya que auxiliarse de profesionales capacitados y el gobierno exigir el cumplimiento de las normas.

Ing. Freddy Pérez