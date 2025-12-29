Alerta por posible colapso de tanques de agua en el Gran Santo Domingo

Diversas organizaciones del Gran Santo Domingo, entre ellas la Coordinadora Don Bosco (Codonbosco), Cepatode y Acomasantod, expresaron su profunda preocupación ante el posible colapso de varios tanques de almacenamiento de agua en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Alexis Rafael Peña, vocero de las entidades, advirtió que la falta de mantenimiento y supervisión técnica, según reportes de juntas de vecinos, iglesias y clubes, pone en riesgo a miles de familias. Peña señaló que sectores como el Ensanche Luperón, Capotillo, Simón Bolívar y Villas Agrícolas se encuentran en una situación vulnerable, similar a la ocurrida recientemente en Sabana Iglesia, Santiago.

El sector Don Bosco también genera alarma, debido a la proximidad de estos depósitos con el Palacio Presidencial, centros educativos, de salud y el Hogar de Acogida María Auxiliadora.

Ante esta situación, una coalición de frentes comunitarios y juntas de vecinos de barrios como María Auxiliadora, Villa María y Mejoramiento Social, hizo un llamado urgente a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

El liderazgo comunitario, representado por José Mieses, Danny Feliz y Pedro Mota, entre otros, instó a la CAASD a realizar una inspección exhaustiva de los tanques del Distrito Nacional y los ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, para evitar una tragedia.

Casos destacados de colapsos

Aunque el evento más catastrófico ocurrió recientemente en San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo ha estado bajo alerta constante debido al estado de su propia infraestructura.

El colapso de un tanque con capacidad para un millón de galones colapsó el noviembre de este año en Consuelo, San Pedro de Macorís, destruyendo 10 viviendas y dejando al menos 5 personas heridas.

El informe de INAPA reveló fallas estructurales por corrosión y fatiga de materiales, además de admitir que las viviendas en el perímetro aumentaron el riesgo.

Entre agosto y septiembre se registraron fallas críticas en válvulas y tuberías matrices que alimentan sectores como Don Bosco, Gazcue y la Zona Colonial.

Aunque no fueron colapsos totales de tanques, estas averías reflejan la presión excesiva y el deterioro de la red que conecta con los depósitos.

Organizaciones como Codonbosco y Acomasantod han denunciado riesgos inminentes de colapso en tanques ubicados en el Ensanche Luperón, Capotillo, Simón Bolívar y el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

Los comunitarios reportan filtraciones visibles y “parches” temporales en lugar de reparaciones estructurales.

El riesgo de colapso de un tanque de agua en una zona urbana densamente poblada como Santo Domingo trasciende la simple falta de suministro, representado una amenaza multifactorial.