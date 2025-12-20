"Estoy desesperada, me estoy muriendo"; Orquidia con cáncer de mama y sin acceso a medicamentos

La joven Orquidia Kelly Trinidad solicita al Programa de Medicamentos de Alto Costo suministrarle los medicamentos para combatir el agresivo cáncer de mama que la afecta.

A través de un audiovisual compartido en redes sociales, la joven de 25 años, afiliada al Seguro Nacional de Salud (Senasa), expresó estar desesperada por el acelerado avance que presenta la enfermedad, sin que la ARS cubra el medicamento que requiere y Alto Costo aún no le haya aprobado el mismo.

“Estoy desesperada, siento que me estoy muriendo, es muy difícil para mi familia y para mí, solo quiero que el departamento de Alto Costo pueda suministrarme el medicamento que necesito, ya que el sistema de salud de este país me dice que espere, pero mi cáncer no espera, avanza muy rápido y estoy muy desesperada. Espero que Dios pueda tocar el corazón de los encargados y puedan suministrar el medicamento a todas las personas que lo necesitamos”, manifestó en el video.

“Rubí”, como es conocida cariñosamente por sus seres queridos, aseveró que tras las últimas analíticas realizadas en octubre de este año, donde confirmaron el regreso del cáncer tras someterla a operaciones y tratamientos en 2023, sus doctores decidieron un nuevo tratamiento consistente en Pembrolizumab, una inmunoterapia prescrita para un total de seis ciclos de 21 días que asciende a RD$ 3,779,111.

“Ante esta dura verdad, mis doctores han decidido un nuevo esquema de tratamiento el cual consiste en Pembrolizumab, debido a que este tratamiento es muy costoso para mí y para mi familia y mi seguro Senasa me dice que no lo cubre, me veo en la necesidad de acudir a las redes, acudir a ciertos medios y diferentes personas, para resolver mi caso”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

Orquidia señaló tener la parte izquierda de su pecho lleno de nódulos y laceraciones, lo que la somete a un dolor insoportable, con movilidad limitada, sin poder realizar sus actividades cotidianas, como trabajar.

“Mi cáncer avanza con mucha rapidez, el dolor es inevitable, tengo que tomar droga controlada, que es un calmante muy fuerte para pasar mi día a día”, dijo conmovida en el video.

La joven precisó que tras su primer diagnóstico en 2023, que la obligó a someterse a operaciones en las que le retiraron ambas mamas y recibió varios esquemas de tratamiento oncológico llevó su tratamiento al pie de la letra, sin embargo, a mediados de este año notó algo extraño en su cuerpo, que la motivo a ir donde su oncólogo, siendo sometida a biopsia nuevamente.

“Teníamos dos opciones, rechazo de mi cuerpo al expansor o que fuera lo que más temía, regreso del cáncer”, siendo esta última, la dura verdad que afronta la joven que es licenciada en psicología industrial y colaboradora del Listín Diario.

Si puede contribuir con este caso, puede comunicarse a través de los números 829-963-2265 y 829-342-5137, así como por el correo electrónico Okellyt02@gmail.com.

O colaborar a través de los números de cuentas 9605512431 del Banco de Reservas o 33654390010 del Banco BHD a nombre de Orquidea Kelly. La cédula de Orquidia es 402-3377285-0.