Orquidia Kelly requiere medicamentos de alto costo tras diagnóstico de un agresivo cáncer de mama

Luego de ser sometida a una biopsia abierta, Orquídia Kelly Trinidad, más conocida como “Rubí” por sus más cercanos, fue diagnosticada en abril del 2024 con un carcinoma ductal infiltrante grado 3, triple negativo; de forma más coloquial y en términos simples, la biopsia dió como resultado cáncer de mama.

Posterior a su diagnóstico, comenzó el tratamiento oncológico indicado, sometiéndose a 16 quimioterapias y a una mastectomía bilateral radical, con el fin de poder manejar la enfermedad y 30 sesiones de radioterapia para dar inicio a seis meses de quimioterapia oral con capecitabina (Xeloda).

Pese a los tratamientos recibidos y a una leve recuperación, Orquídia se enfrenta a una recaída temprana que trajo consigo la reaparición de nuevos nódulos incluso después de la mastectomía.

Por esto, el equipo médico encargado de su caso indicó una nueva biopsia abierta el pasado mes de octubre, dando como resultado que el cáncer había regresado con un comportamiento más agresivo.

En vista del progreso de la enfermedad, la oncóloga que lleva el caso indicó un esquema de tratamiento compuesto por: Pembrolizumab (inmunoterapia), prescripto para un total de 6 ciclos cada 21 días y Olaparib (quimioterapia), medicamento dirigido, también indicado por 6 ciclos en combinación con la inmunoterapia.

Conforme a criterio oncológico y debido al tipo de recaída y agresividad de la enfermedad de Orquídia, este es el único tratamiento viable.

La enfermedad le ha generado múltiples nódulos en el pecho acompañados de laceraciones. Fue evaluada por un oncólogo paliativo, quien le indicó drogas controladas para manejo del dolor, ya que dicha molestia que provocan los nódulos limitan su movilidad, actividad diaria y capacidad para trabajar.

Orquídea Kelly Trinidada forma parte del seguro médico Senasa Contributivo, el cual no cubre Pembrolizumab, tratamiento oncológico indicado. Dicho tratamiento es muy costoso para Orquídia por lo que acudió al programa de Alto Costo, donde, aunque recibieron su caso, informaron que el tiempo de respuesta oscila entre 30 a 45 días, incluso puede llegar a meses.

Este periodo de tiempo no es factible para Orquídea debido a que su caso clínico es complejo, de progreso rápido y de dolor creciente.

Se requiere de ayuda para Orquidia Kelly Trinidad, es necesario que adquiera los medicamentos Pembrolizumab y Olaparib con el fin de poder iniciar el tratamiento indicado con la mayor brevedad posible.