Virus respiratorios afectan niños en medio de las lluvias por tormenta Melissa

En medio de las lluvias por la tormenta tropical Melissa, los virus respiratorios y las alergias atacan a niños en distintos puntos de la capital. Las salas de emergencias prevén que podría subir la cantidad de contagios durante la semana.

Según registros del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, unos 20 niños se encontraban en el área de emergencia alrededor de las 12:00 del mediodía de ayer, la mayoría con síntomas de virus respiratorios.

En el área de emergencia infantil de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar se encontraban hasta las 9:30 de la mañana cinco niños con presencia de virus respiratorios y alergias y siete estaban ingresados en planta.

"Hay muchas crisis asmáticas, apretado, con sibilancias y bronquiolitis en los niños de los 2 años en adelante", destacó uno de los médicos encargados del área infantil del hospital.

Los médicos encargados de esta área indicaron que, por las lluvias, en el transcurso de la tarde, esta cantidad aumentaría. Por lo que recomendaron a los padres llevar a sus niños a los hospitales ante la presencia de dificultades para respirar, así como alergia o infecciones.

Boletín semanal 41

Según reportes del boletín correspondiente a la semana epidemiológica 41 de 2025 emitido por el Ministerio de Salud Pública, se registran variables de múltiples virus respiratorios, con alternancia estacional en la predominancia de unos sobre otros.

En las primeras semanas del 2025 se detectó un avance de circulación más mixto, se registraron casos de influenza A (H1N1) pdm09, influenza B (Victoria) y SARS-CoV-2, junto con la presencia persistente de virus sincitial respiratorio (VSR) y virus respiratorios “menores” (parainfluenza, metapneumovirus).

Semanas más avanzadas de 2025, se detectaron fuertes crecimientos de VSR, que se convierte en el virus dominante del periodo, superando con amplitud a los demás agentes.

Este patrón sugiere que la estacionalidad del VSR está adquiriendo mayor magnitud y alcance relativo en el panorama viral general.

Durante la semana 41, el laboratorio de referencia nacional procesó 28 muestras, confirmándose la circulación simultánea de virus sincitial respiratorio (VSR), adenovirus e influenza B Victoria.

Estos análisis publicados por el ministerio determinan que la circulación simultánea de múltiples virus respiratorios eleva el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Infecciones agudas

La vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) para la semana 41-2025 evidencia una actividad moderada; en esa semana se reportaron 57 casos sospechosos, frente a 44 en la misma semana del año anterior, mostrando un incremento puntual.

No obstante, en el acumulado de lo que va de año, los casos sospechosos disminuyeron desde 1,375 en 2024 hasta 1,317 en 2025, lo que sugiere que no se haya producido una explosión epidémica sostenida, de acuerdo al informe.

El Ministerio de Salud Pública destaca que refuerza la detección temprana mediante su red de vigilancia centinela, además de asegurar que los laboratorios nacionales cuenten con reactivos y equipos apropiados para la confirmación virológica.

Además, la institución promueve actividades comunitarias de prevención: higiene de manos frecuente, uso de mascarillas en personas con síntomas, ventilación adecuada de espacios cerrados y la búsqueda oportuna de atención médica frente a signos respiratorios graves.

Seguir una dieta y priorizar el descanso, claves para reforzar sistema inmune en temporada de gripe Lea también