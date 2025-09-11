Sector salud se planta en Palacio Nacional para exigir mejores condiciones laborales

Profesionales del área de la salud se plantaron este jueves frente al Palacio Nacional en reclamo de que el Gobierno cumpla con una serie de compromisos pendientes, que aseguran llevan años sin respuesta.

La manifestación fue encabezada por la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), que agrupa a diferentes gremios del sector, los cuales denunciaron que sus derechos laborales y las necesidades de los hospitales han sido postergados.

Los representantes recordaron que una de sus principales exigencias es el pago y la actualización inmediata de los incentivos por tiempo en servicio y por distancia, los cuales, según ellos, permanecen congelados desde hace más de cinco años a pesar de estar contemplados en la ley.

También, demandaron una pensión equivalente al 100% del salario para todo el personal de salud, junto al aumento a los pensionados, quienes afirman hoy recibir montos insuficientes para mantener una “vida digna”.

Otra de las quejas reiteradas fue el pago inmediato del aumento salarial del 10% pendiente a cientos de trabajadores, incluyendo encargados y personal de hospitales.

De igual forma, reclamaron el cumplimiento de los cambios de designación, que aseguran llevan meses estancados sin respuesta oficial.

Los gremios también insistieron en la necesidad de nombrar más personal en los tres niveles de atención, con el propósito de garantizar una cobertura adecuada y la calidad en los servicios ofrecidos a la población.

Y agregaron la urgencia del remozamiento de hospitales y la provisión oportuna de insumos esenciales, necesarios para brindar atención eficiente y segura a los pacientes en todo el país.

Sonia Paradis, representante de uno de los gremios, advirtió sobre el grave desabastecimiento en los centros de salud y las boticas populares.

Habló además de la situación crítica de los pacientes con enfermedades de alto costo y el atraso con el suministro de medicamentos, “que tienen más de seis meses que no le llegan y tú lo ves dando pena, esperando la muerte en su casa”.

“Por todo eso y por más que estamos luchando, el equipo de salud de zona le pedimos al presidente que se reúna para que nos escuchemos y busquemos la solución, porque la salud es de todos”, agregó.

Por otro lado, José Antonio Rodríguez, otro de los voceros de los gremios, señaló que el reclamo no es solo por los trabajadores, sino por los pacientes.

"Queremos que nos sientan y nos escuchen. Nadie quiere estar aquí por estar, aquí cogiendo sol. No es que nos resuelvan a nosotros, es al paciente", dijo.

Rodríguez denunció además incumplimientos en los aumentos y designaciones prometidas.

"Nos hemos reunido varias veces con todos, siempre dicen lo mismo, que no hay presupuesto, que ya cumplieron".

Agregó que los gremios mantendrán la presión. "Están a medias y ponen al presidente a decir mentiras y después tiene que salir a echarse para atrás. Vamos a estar en pie de lucha, vamos a decirle a todos nuestros agremiados que estén pendientes al llamado que les haremos".