Víctor Atallah supervisa programas de salud en San Cristóbal

El ministro de Salud, Víctor Atallah, valoró los avances alcanzados en la prevención y control del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, en la provincia de San Cristóbal, gracias al trabajo coordinado por el personal técnico y especialistas en entomología de la Dirección Provincial de Salud (DPS).

Continuando los recorridos por las diferentes DPS del país, Atallah sostuvo un encuentro con el personal directivo y técnico de la institución, a fin de dar seguimiento a los programas y servicios que se ejecutan en la provincia.

“Nos sentimos satisfechos con los logros obtenidos, ya que los indicadores se encuentran bajo control y esto refleja el compromiso del equipo de salud, en su mayoría mujeres, lo cual también nos enorgullece”, agregó.

Con estas visitas, Atallah busca dar seguimiento a los programas y servicios que se desarrollan en la provincia, orientados a fortalecer la atención primaria y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población.

El ministro evaluó los diferentes servicios de salud que se ofrecen a la ciudadanía, así como las principales necesidades en infraestructura, equipamiento y recurso humano. Al tiempo que destacó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del primer nivel de atención primaria como eje fundamental para garantizar los servicios de salud oportunos, cercanos y de calidad a la población, y reconoció la labor del personal de salud de la provincia.

Asimismo, el titular de Salud reiteró su interés en visitar personalmente cada una de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS/ADPS), con el objetivo de conocer de cerca a su personal, escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo en conjunto para mejorar los servicios de salud en todo el país.

“Estamos aquí para escuchar, acompañar y reforzar las acciones que permitan garantizar que cada ciudadano reciba atención digna y cercana.

"La salud es un derecho y nuestro deber es asegurar que los servicios lleguen con calidad y eficiencia”, expresó el funcionario.

Además, resaltó la importancia de estas visitas de campo como mecanismo para conocer la realidad de los territorios, intercambiar experiencias y fortalecer la gestión en salud pública.

De su lado, el viceministro para las Direcciones Provinciales de Salud, doctor Luís Nelson Rosario, resaltó el trabajo que realiza la DPS, donde se tiene controlados todos los programas de salud con “buenos indicadores”. Asimismo, valoró la visita como una señal de respaldo a los equipos locales.

“Este acompañamiento fortalece nuestro trabajo y nos motiva a seguir avanzando en la mejora de los servicios de salud para nuestra gente”, expresó.

Mientras que el Director Provincial de Salud de San Cristóbal, Darío Méndez, expresó su satisfacción por la visita del ministro de Salud, la cual permitió un espacio de diálogo directo sobre los avances y desafíos en materia sanitaria que enfrenta esta demarcación.

En su visita, el ministro recorrió los departamentos de Área de Control de Vectores, Vacunación, Laboratorio de Vigilancia Entomológica, Salud Ambiental, Epidemiología, Administrativo, las oficinas técnicas, entre otras áreas.