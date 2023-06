Elizabeth Silverio Silien asegura tiene asperger y savant

La pastora Elizabeth Silverio Silien, quien se encuentra bajo investigación por supuesto intrusismo médico, aseguró este martes que tiene del síndrome de asperger, trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad; así como del síndrome de savant o del sabio.

Silverio Silien rompió el silencio luego de permanecer tres semanas fuera del ojo público, tras ser expuesta en un programa de investigación periodística de Nueria Piera, en el cual se le cuestionó la veracidad de los títulos académicos que dice tener.

Este marte en una entrevista otorgada al programa "Revista Tele 15" (Grupo Telemicro), la investigada al ser cuestionada acerca su formación académica, aparte de insistir en la veracidad de sus títulos universitarios, afirmó que tiene síndrome de asperger y savant.

“Yo soy psicopedagogo, doctora en Educación y especialista en estructura de terapias. Diseñé las programaciones de Kogland, las diseñé porque soy asperger, tengo el síndrome de savant y por eso diseño el modelo para que los niños con esta condición puedan estudiar”, explicó.

Execuátur

Esta además admitió que no cuenta con un execuátur y que nunca ejerció o impartió terapias a los pacientes que llegaban al centro, sino que fungía como una especie de administradora y orientadora para los colaboradores de su centro “Kogland”, actualmente cerrado por disposición del Ministerio de Salud Pública.

“Yo no tengo execuátur, los documentos que salen de este centro salen con el execuátur de los psicólogos de nosotros, avalados por el centro, tampoco doy terapias neurocognitivas, nunca las he dado, las declaraciones que salen de los videos de promoción para el centro, como la propietaria y dueña de la maqueta salgo a promocionar lo que he creado”, confirmó.

Acuerdo con Salud Pública

Señaló también que tenía un acuerdo con Salud Pública mediante el cual se le otorgaba el plazo de 15 días para someter los registros correspondientes y así obtener el permiso de operación en la parte de psicología y terapias, pero se detuvo luego de la investigación.

“Con Salud Pública teníamos un acuerdo de que en 15 días debíamos llevar los registros de este lugar para ellos darnos el permiso de operación en la parte de la psicología y terapias, que es el arte que se vincula con la parte clínica”, indico Silverio.

Ministerio de Educación

Así mismo la acusada manifestó que sometió ante el Ministerio de Educación, en el Ditrito 15-03, “un oficio para a habilitación como centro educativo pedagógico, el cual dentro de la Ley dice que es u año que te permiten operar para entonces registrarte en la parte de habilitación”.

Silverio Silien dijo que con la investigación se le quiere dañar su imagen y que a partir de la exposición siente pánico de salir a la calle, aparte de sufrir la batería de burlas que recibe mediante redes sociales.

“Quien tiene una verdad no permite que lo externo le dañe”

A pesar de todo lo expuesto, la propietaria de Kogland ha optado por no querellarse alegando que “quien tiene una verdad y sabe su verdad, no permite que lo externo le dañe”.