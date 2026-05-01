Madre denuncia a policía por supuestamente abusar sexualmente a su hijo de 10 años
Registros de nómina del ayuntamiento lo ubican como policía distrital, con salario asignado desde febrero de 2023 hasta el último reporte emitido por la institución con fecha de marzo 2026.
Una madre denunció que su hijo de 10 años fue víctima de abuso sexual presuntamente a manos de un hombre vinculado a la Policía Municipal de Santiago Oeste, quien permanece prófugo pese a existir una orden de arresto emitida desde diciembre de 2025.
La denunciante, en representación del menor, J.J.C.G; identificó al acusado como Iván de Jesús Ureña Arias, de 52 años, contra quien la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó la orden No. 2025-AJ0085447, sin que hasta la fecha haya sido ejecutada.
“Las autoridades vinieron a hacer un allanamiento, pero desde entonces se ha quedado así. La policía solo me dice que lo están rastreando pero que él no aparece”, expresó.
Según su testimonio, el hecho ocurrió el 19 de diciembre, cuando salió momentáneamente de su vivienda, situación que habría sido aprovechada por el imputado para ingresar y cometer el abuso.
En ese sentido, la madre explicó que el hombre era conocido desde hace más de una década debido a que este visitaba un negocio de bebidas que esta tenía anteriormente.
“Lo conocía desde hace más de 10 años, incluso vio a mi hijo desde niño. Pero nunca tuvo confianza para entrar a mi casa”, sostuvo.
En tanto, también cuestionó la respuesta de las autoridades municipales. Indicó que, al acudir ante el director distrital, Eddy Báez, se le informó que el acusado no pertenecía a la institución.
“El mismo síndico dijo que él no trabajaba para ellos. Yo sabiendo que sí porque lo vía diario trabajar. Luego me dijeron que lo sacaron”, señaló.
Sin embargo, registros de nómina del ayuntamiento lo ubican como policía distrital, con salario asignado desde febrero de 2023 hasta el último reporte emitido por la institución con fecha de marzo 2026.
Tratamiento por posible exposición a VIH
Como consecuencia del hecho, el menor recibe atención psicológica y tratamiento médico preventivo tras una posible exposición al VIH.
Según explicó la madre, el menor recibe tratamiento preventivo con Tenofovir y Emtricitabina, medicamentos utilizados para reducir el riesgo de infección tras una posible exposición al VIH.
“Le hicieron estudios para verificar si fue contagiado; debo pasar a buscar los resultados”, indicó.
Asimismo, expresó el temor que enfrenta ante el diagnóstico pendiente: “Me da miedo ir a buscarlos… pensar que mi niño pueda tener esa enfermedad”.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que ejecuten la orden de arresto y garanticen justicia.
“Solo quiero que lo encuentren y que pague por lo que hizo”, manifestó.
El caso permanece abierto, mientras la familia espera respuestas de las autoridades.