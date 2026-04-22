El Jardín Botánico de Santiago se convierte en galería viva con la V Feria de Orquídeas del Cibao.

El Jardín Botánico de Santiago abrirá sus puertas a partir de este jueves 23 al 26 de abril a la V Feria de Orquídeas del Cibao, una de sus actividades más emblemáticas que transformará sus espacios en una galería natural dedicada a la contemplación, la educación y la conservación de estas especies.

Bajo el concepto “Museo en Flor”, la iniciativa propone una experiencia inmersiva “a todo color”, en la que miles de orquídeas estarán en exhibición y venta, junto a la participación de expositores nacionales e internacionales.

La propuesta busca integrar la ciencia y el arte en un mismo recorrido sensorial, resaltando la diversidad y belleza de estas plantas.

Durante los cuatro días de feria, los asistentes podrán acceder a una agenda que incluye talleres especializados, conferencias, actividades educativas y eventos dirigidos a toda la familia. La entrada tendrá un costo de RD$100 para mayores de 12 años.

El evento es organizado por la Sociedad de Orquideófilos del Cibao y se ha consolidado como una de las principales citas del calendario ecológico en la región norte, atrayendo cada año a miles de visitantes interesados en la flora y la sostenibilidad.

Las actividades se desarrollarán en el Orquideario “Vivian Saladín de Guzmán”, espacio que servirá como escenario principal para la exhibición, reafirmando el compromiso institucional con la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales.

Como parte de la programación, el domingo 26 de abril el Jardín Botánico será sede del acto de clausura del congreso internacional “Puentes Botánicos”, que reunirá a más de 150 invitados provenientes de 34 países, fortaleciendo el intercambio científico y cultural en torno al estudio de las plantas.