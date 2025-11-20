Reintroducción de orquídeas en la reserva científica Villa Elisa.

Seiscientas plántulas de orquídeas de las especies Tolumnia henekenii (cacatica), Psychilis truncata y Tolumnia guianensis fueron introducidas en la reserva científica Dr. Orlando Cruz Franco (Villa Elisa).

El bosque seco, más verde y tupido de lo normal por las lluvias caídas en los últimos meses, recibió a los técnicos del Jardín Botánico Nacional (JBN) y a voluntarios de la empresa de generación de energía eólica Agua Clara para dar continuidad al proyecto de conservación de especies florales nativas y endémicas de la isla.

A la jornada se unieron los guardaparques de esta área protegida ubicada al noreste de Montecristi y representantes del Jardín Botánico de Santiago y del Ministerio de Medio Ambiente.

La actividad forma parte del proyecto de conservación de la cacatica iniciado hace unos años por el JBN que ha permitido la reproducción in vitro de miles de plántulas de esta especie exclusiva de República Dominicana.