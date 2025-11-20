Reintroducción de orquídeas en la reserva científica Villa Elisa.

Seiscientas plántulas de orquídeas de las especies
Tolumnia henekenii (cacatica), Psychilis truncata y Tolumnia guianensis fueron introducidas en la reserva científica Dr. Orlando Cruz Franco (Villa Elisa).
El bosque seco, más verde y tupido de lo normal por las lluvias caídas en los últimos meses, recibió a los técnicos del
Jardín Botánico Nacional (JBN) y a voluntarios de la empresa de generación de energía eólica Agua Clara para dar continuidad al proyecto de conservación de especies florales nativas y endémicas de la isla.
A la jornada se unieron los guardaparques de esta área protegida ubicada al noreste de Montecristi y representantes del Jardín Botánico de Santiago y del Ministerio de Medio Ambiente.
La actividad forma parte del proyecto de conservación de la cacatica iniciado hace unos años por el JBN que ha permitido la reproducción in vitro de miles de plántulas de esta especie exclusiva de República Dominicana.
Avances. El primer objetivo de la iniciativa consistía en documentar la biología floral y la densidad poblacional de la cacatica en esta reserva científica pues aquí, en Villa Elisa, se encuentra la única población conocida de la especie en peligro crítico de extinción. © Y. López
Impacto. Previo a la jornada, la bióloga Francis Claritssa Grullón, técnico de cultivo in vitro del JBN, actualizó los datos del proyecto y los trabajos realizados hasta la fecha. “Durante el proceso de reintroducción esperamos generar un impacto positivo en la perpetuación de la especie dentro del área, incrementando la población total registrada en las parcelas de monitoreo”, dijo Grullón. © Y. López/LD
Esta es la segunda reintroducción de orquídeas en Villa Elisa. La primera se realizó en 2022. En esta ocasión se plantaron 395 cacaticas. En la imagen: Ricardo Núñez Palmo y Frank Maldonado. © Y. López/LD
Su ambiente. Pedro Suárez, director del JBN, destacó que este proyecto de conservación, de ciencia, ha permitido multiplicar las orquídeas gracias al trabajo de germinación que realiza el equipo técnico de cultivo in vitro del JBN. “Estas especies de orquídeas que traemos de un confort muy agradable, uno dirá pero cómo sobreviven en un ambiente tan complicado, tan seco como este… Este es el hábitat de ellas; aunque no sobrevivan todas, porque realmente esto es como una selva, que el más fuerte es el que triunfa”. © Y. López/LD
Sacar provecho. Yuraisy Rodríguez, agrónoma y técnico de cultivo in vitro del JBN, informó que a partir de la primera introducción se hizo un levantamiento de información que permitió determinar cuáles lugares dentro de la reserva son más idóneos para el crecimiento de la plántula.
Pérdida de la población natural. En un censo previo realizado en la reservan se registraron 113 individuos de cacatica. En esta ocasión se reintrodujeron 395 individuos. Esto representa un incremento en la densidad poblacional de aproximadamente 0.016 individuos en metro cuadrado a 0.055 individuos, explica Francis Grullón. Información levantada recientemente señala que “las poblaciones naturales de orquídeas en el área representan una disminución considerable. Muchos individuos adultos han sido afectados por las altas temperaturas mientras que en varias zonas solo se registran unos pocos ejemplares. Esta situación pone en riesgo la permanencia de las especies y resalta la necesidad de reforzar su conservación mediante programas de reintroducción”, compartió la bióloga botánica previo a la
Selectivas. Las especies reintroducidas son epífitas, explicó Yuraisy Rodríguez, crecen encima de forófitos, es decir, árboles que les sirven de soporte. Y por supuesto, sigue la técnico en cultivo in vitro del JBN, son selectivas y prefieren los troncos y ramas de ciertos árboles, entre ellos el guayacán, guatapanal, baitoa, quina, frijolito, guaconejo y la Exostema caribaeum (y espinosa). © Odalis Fernández (Pirri)
¿Dónde se adaptan? Yuraizy explica que el proceso de adaptación de estas orquídeas epifitas se realiza en un pabellón experimental en el Jardín Botánico Nacional. Para ello se usan trozos de forófitos. Una vez las plantas se han adaptado, se introducen en áreas de conservación. “Muchas de las raíces que salen del laboratorio solo sirven para sujetar el individuo como tal en su forófito porque, cuando salen, por el proceso de adaptación no son funcionales debido a que se van secando”. Pero eso no es malo, aclara, porque estas se regeneran: salen raíces nuevas que van a permitir que ese forófito se adhiera al árbol y la plántula no caiga. Muchas de las plántulas están siendo georreferenciadas con el objetivo de generar un mapa de distribución dentro del área, sostiene. © Y. López/LD
Para 2021, cuando los técnicos del JBN concluyeron una exploración científica en la reserva de Villa Elisa, la población de cacatica se estimaba en apenas unas 150 plantas. Los técnicos encontraron pocos individuos. © Y. López/LD
Alianza. En febrero de este año, el JBN y Agua Clara firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer los esfuerzos de conservación de la Tolumnia henekenii en la Reserva Científica Dr. Orlando Cruz Franco (Villa Elisa). Esta alianza permitirá la continuación de estudios poblaciones de la especie in situ, actividades de sensibilización y recolección de cápsulas para ser usadas en la propagación in vitro. © Y. López/LD
Disposición. Muchos de los voluntarios de Agua Clara que asistieron a la jornada de reintroducción laboran en el parque eólico de AES Dominicana ubicado en el distrito municipal Hatillo Palma (municipio Guayubín), en Montecristi. “El interés nuestro es proteger la biodiversidad. Andábamos buscando un proyecto que pudiéramos apoyar y nos hablaron del proyecto de la cacatica. Logramos que se hiciera el acuerdo. La gran mayoría de nuestros colaboradores son ingenieros, electricistas, mecánicos (…), nosotros no sabemos de matas. Y ha sido una experiencia nueva súper motivadora para todo el equipo porque hemos aprendido muchísimo de la mano de los compañeros del Jardín Botánico”, sostuvo Rita Tirado, gerente de Seguridad y Ambiente de AES Dominicana. © Odalis Fernández (Pirri)
Esta es la segunda reintroducción de orquídeas en la reserva científica Dr. Orlando Cruz Franco y la cuarta a nivel regional. © Y. López/LD
