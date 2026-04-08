Fallece exalcaide de la cárcel pública de Barahona

El exalcaide de la cárcel pública de esta ciudad, Braulio Féliz, falleció la noche de este miércoles, presuntamente a causa de un infarto, según informaciones preliminares.

De acuerdo con los datos obtenidos, el funcionario sufrió el evento en su residencia, ubicada en la calle María Montéz, en la parte baja del municipio.

Familiares trasladaron a Féliz al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, donde fue recibido por el personal médico, que certificó que llegó sin signos vitales, por lo que su cuerpo fue llevado a la morgue del centro de salud.

En el lugar se presentaron autoridades judiciales, entre ellas el fiscal titular interino Juan Carlos Dotel y el juez Máximo Matos Féliz, quienes acompañaron el proceso correspondiente.

Se informó que el médico legista realizará el levantamiento del cadáver, el cual será trasladado posteriormente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con sede en Azua, para la autopsia de rigor.

Familiares del fallecido permanecen en la morgue del hospital, visiblemente afectados por la pérdida repentina. Las autoridades indicaron que se está a la espera de los resultados oficiales que determinen la causa del deceso.