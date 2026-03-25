Donan cientos de ejemplares de la Biblia en Ocoa

Giordano Encarnación, un reconocido médico de esta localidad, hizo realidad su sueño de regalar cientos de biblias a estudiantes de San José de Ocoa para que forjen una cultura sólida revestida de los valores de la fe cristiana.

El presidente de la Universidad Libre de Ocoa hizo la entrega durante un acto solemne al que asistieron educadores, estudiantes y líderes cristianos de Ocoa y el exterior.

Sandra Encarnación, directora del Distrito Educativo 03-03 de la provincia de Ocoa, recibió los ejemplares de la Biblia para que sean utilizadas en las clases de Formación Humana, en los diversos liceos secundarios y escuelas primarias de la ciudad.

La invocación del acto, celebrado el 20 de marzo en el salón de Conferencias del Ayuntamiento de Ocoa, fue realizada por el pastor Korvachei Hernández, presidente del Ministerio Jesús Palabra de Vida, de la ciudad de Peabody, Massachusetts.

Encarnación expresó que en el inicio de la presente primavera Dios le había permitido dar inicio a un sueño que había albergado en su mente y corazón durante muchos años: proporcionarle la Biblia a los estudiantes de Ocoa, de ser posible a todo el país, para sus clases de Formación Humana.

Reveló que el inicio de su fe cristiana fue por una Biblia que le regaló un estudiante dominicano en Zaragoza, España, mientras estudiaba medicina.

Giornado Encarnación entregó las Biblias.Willy Ortiz

Consideró que ese ha sido el mayor regalo que ha recibido en su vida, superado por la salvación que más adelante le ha dado Jesucristo.

El eminente médico ocoeño agregó que luego aprendió de Jesús “a dar por gracia, lo que por gracia se recibe”, por lo que llegó al ayuntamiento cargado de ejemplares de la Biblia para brindarlas por gracia, al igual que él la había recibido.

"Estudiantes de Ocoa, ustedes con la Biblia son el futuro de la nación. Lean la Biblia para que sean buenos ingenieros, buenos administradores, buenos abogados, médicos, porque Dios al que tiene su palabra y la practica, lo engrandece", precisó.

Luego de la entrega de un ejemplar de la Biblia a cada director de liceo y escuela primaria y a cada maestro de Formación Humana, directora distrital Sandra Encarnación dio las gracias al doctor Encarnación y reconoció el mérito que tiene su desprendimiento y el beneficio para los estudiantes.

El acto se inició con la interpretación del Himno a la Alegría por el trio Caro Martínez.

A mitad del acto, la joven estudiante de bachillerato Ashly Arias Ortiz declamó el poema “Canto a Cristo en las Escuelas”, de la autoría de Encarnación.

Encarnación es un consagrado médico ocoeño que desde mediados de los años sesenta del siglo pasado dedicó su vida a prestar servicio profesional en el hospital “San José”, donde fue jefe de Epidemiología.

También fue el inspirador y ejecutor de una Escuela de Educación Especial que favoreció a cientos de personas con problemas sociales y cognitivos.

Fue el principal mentor, durante muchos años, del movimiento juvenil “Boys Scout”, en Ocoa.