Reconocen ventajas de la Circunvalación de Baní

A ocho meses del funcionamiento de la Circunvalación de Baní, empresarios, comerciantes y venduteros opinan sobre los efectos de esta vía en el comercio cotidiano de esta provincia.

Mientras sectores empresariales y del comercio aseguran que a pesar del funcionamiento de esta autovía, la dinámica económica del comercio local fluye sin mayores dificultades.

Por el contrario, otros comercios formales y venduteros informales, afirmaron que sus ventas han bajado de forma notable.

Ramón de los Santos, presidente de la Unión de Comerciantes Banilejos, sostiene que lejos de lo que se pudo pensar, en un principio el funcionamiento de esta vía no ha afectado negativamente el volumen del comercio que genera esta ciudad.

“Mira, el comercio en Baní, lejos de lo que se pudiera pensar, que ha disminuido, yo diría que se ha facilitado”, explica De los Santos.

El tránsito de vehículos, analiza De los Santos, que causaba caos en el casco urbano de la ciudad antes de esta carretera era tan fuerte que le quitaba la voluntad a muchas personas a salir a sus diligencias al centro de la ciudad.

Eso no quita, expresa el empresario banilejo, que hay un consumo en el comercio local del tránsito que cruza fundamentalmente por las comunidades de Paya y Escondido y, otros negocios en la salida oeste de la ciudad, que pudieron verse afectados inicialmente.

“Pero en sentido general, las empresas que no dependen tanto del tránsito del Sur, yo diría que lo que han hecho es fortalecerse”, puntualizó.

Para Juan Tejeda, presidente del Clúster Turístico de Baní, del área de los restaurantes de playa, la Circunvalación de Baní era una obra esperada por mucho tiempo y de necesidad prioritaria tanto para nuestra provincia como para todo el Sur con el objetivo principal de sacar de Paya, Escondido y Baní, parte importante del tránsito que va la región Suroeste y hacia Haití. Sobre los efectos de la autovía en el comercio aquí, entiende como algo lógico que al disminuir la cantidad de conductores y personas que transitaban por la vía hacia comunidades era previsible que la afluencia de público a los comercios fuera a disminuir.

Tejeda pronostica que “vista esta realidad muchos comercios tratarán de trasladarse a las márgenes de dicha vía, por lo que exhortamos a las autoridades competentes a poner atención al Plan Estratégico Sostenible 2025-2055, que se elaboró en la provincia y que contempla un proyecto para que no se arrabalice la vía como ha pasado en otras localidades”.

Para Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Baní, la Circunvalación afectó en principio el desarrollo del comercio en el casco urbano de Baní, Paya y Escondido.

“Pero después se ha empezado a intensificar el tránsito en la ciudad debido a la cantidad de accidentes que se han venido produciendo con tanta frecuencia que la gente le ha tomado temor a esa vía”, comenta a Listín Diario.

En la apreciación de Guzmán, el centro de Baní se ha ido recuperando debido a que muchas personas no quieren transitar por la Circunvalación por miedo a los frecuentes accidentes en esta ruta. Ya se han registrado once fallecidos desde su inauguración en agosto hasta la fecha.

Donde más se ha sentido una reducción considerable en las ventas cotidianas del comercio en la ciudad de Baní es en estaciones de combustibles y en vendedores informales de kioscos improvisados en las principales vías de esta ciudad, por donde circula el tráfico vehicular del Sur.

También expresan merma en sus ofertas de diferentes productos y artículos, venduteros ambulantes que se colocan cada día en los reductores de velocidad a la entrada y salida de esta ciudad banileja, ofreciendo a la clientela desde frutas, galletas, collares, dulces y bisuterías hasta memorias USB con canciones, entre otras variadas ofertas.

Entre los negocios formales, dos de las estaciones más icónicas en la oferta de combustibles en Baní, con más de 60 años de existencia en el negocio, ambas; Estación La Regla y la Shell-Baní, esta última conocida en este pueblo como “La Bomba de Pin”.

Estas, son el principal referente de este tipo de negocios que reportan bajas considerables en sus ventas desde que entró en funcionamiento la circunvalación.

Ezequiel Ramírez, asistente de administración en la Estación La Regla, localizada en la calle Presidente Billini con Restauración hacia la salida este de la ciudad, afirma que las ventas han bajado alrededor de un 30 por ciento.

Esta estación ofrece un servicio 24 horas a su clientela; turistas, conductores de yipetas y camiones, entre otros, siendo las horas del día donde más han sentido la baja.

Igual sucede en la icónica “Bomba de Pin”. “Esta bomba está aquí desde cuando las maquinas funcionaban con maniguetas”, relata Arianny Báez, administradora.

Asegura que la clientela aquí, se ha reducido cerca de un 20 por ciento, a partir de la entrada en operación de la Avenida Circunvalación.

Esta estación está localizada hacia la salida oeste de la ciudad, en calle Máximo Gómez con Gastón Fernando Deligne, próximo al mercado municipal y, sus servicios son fundamentalmente a motoristas y guagüeros, explica Báez.