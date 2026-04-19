Investigan la muerte del músico y compositor típico Ranfis Torres, el “Presidente del Merengue”

Las autoridades del Ministerio Público investigan la muerte de Juan de Jesús Torres Torres, reconocido músico y compositor de música típica, conocido popularmente como “Ranfis Torres” o el “Presidente del Merengue”, quien fue encontrado muerto en su residencia en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

El cuerpo sin vida del Presidente del Merengue, fue hallado por su hijo Yarin Torres, en medio de un charco de sangre y con golpes en distintas partes del cuerpo, cerca de una escalera en su residencia ubicada en el sector La Quebradita de esa localidad.

De acuerdo a sus familiares, el artista no acudió a almorzar a casa de su hermana como acostumbraba, lo que les generó preocupación.

En horas de la tarde, aproximadamente a la 1:40, su hijo se trasladó a la vivienda, donde encontró la terrible escena de su padre fallecido.

Una pareja de nacionales haitianos que residía en la propiedad de Ranfis, se encuentra detenida para fines de investigación, tras ser señalados como sospechosos en el hecho de sangre.

Torres, de 79 años, era una figura apreciada dentro del ámbito del merengue típico, donde se destacó por su trayectoria como intérprete y promotor del género.