Unapec clausura con éxito festival de cortometrajes "Clufest 2026" y firma acuerdo con Lantica

Las salas de Caribbean Cinemas en Galería 360 fueron el escenario de la ceremonia oficial de premiación y clausura del Primer Festival del Corto Latino Unapec (Clufest 2026), un evento que reunió a estudiantes universitarios de República Dominicana y América Latina.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación de la referida universidad, quien en su discurso, destacó que el festival superó lo puramente académico para convertirse en una plataforma donde los jóvenes creadores pueden proyectar su visión del mundo.

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Uno de los anuncios más importantes de la noche fue la firma de un acuerdo de colaboración entre Unapec, Lantica Studios y la Asociación de Entrenamientos Cinematográficos del Caribe (ECC-RD).

La decana explicó que esta alianza tiene como objetivo conectar la formación de las aulas con las exigencias de la industria del cine, para que el talento dominicano sea competitivo a nivel internacional.

Clufest 2026FUENTE EXTERNA

Tras agradecer el esfuerzo de las autoridades, maestros, alumnos y aliados, Álvarez declaró oficialmente clausurado el festival y dejó abierta la invitación para la próxima edición en 2027.

Al evaluar los proyectos presentados, el rector de Unapec, Erick Pérez Vega, habló sobre el talento de los estudiantes y el crecimiento del sector: "Podemos notar que la industria cinematográfica del país ha crecido y ha mejorado, y va a seguir creciendo y mejorando y desarrollándose".

Además, resaltó la ardua labor del jurado al afirmar que "fue muy difícil encontrar los 20 finalistas dentro de los 60 y tantos que participaron inicialmente. Y mucho más difícil fue, dentro de esos 20, elegir los que van a ser premiados en el día de hoy".

Durante la ceremonia se entregaron los premios a las mejores producciones de la jornada, divididas en dos grandes renglones:

Categorías Interuniversitarias

Mejor Cartel de Cine: "El loco que pinta".

Mejor Corto Internacional: "Sueños".

Mejor Dirección: "El loco que pinta".

Mejor Guion: "No te dejes matar".

Mejor Diseño de Producción: "Delirio de sangre".

Mejor Montaje: "Leaked".

Mejor Sonido y Musicalización: "A través del silencio".

Categorías Unapec

Mejor Cortometraje y Dirección: "Del otro lado".

Mejor Guion: "Ananké".

Mejor Dirección de Fotografía: "Del otro lado".

Mejor Montaje: "Del otro lado".

Mejor Diseño de Producción, Sonido y Musicalización: "Ananké".

Clufest 2026FUENTE EXTERNA

Esta primera edición contó con la participación de estudiantes de universidades de Intec, Uasd, Unibe, Pucmm y Chavón, y a nivel internacional compitieron la Universidad de Lima, la Universidad de Costa Rica y el Atlantic University College de Puerto Rico.

Al cierre asistieron personalidades del sector como Carlos Sangiovanni (APEC Cultural), José Enrique Rodríguez (Cinemateca Dominicana), Danilo Reynoso (Adocine), Elías Muñoz (ECC-RD), Nelson Jiménez (Sogespa), Taína Rodríguez (Cinéate) y Nathalie Almonte (Unapec).

Bajo el lema “Cine con Alma Latina”, la institución reafirmó su compromiso con el cine regional, cerrando con la frase: “Esta noche celebramos el talento, la dedicación y la pasión por el cine”.

Los organizadores invitaron al público a una proyección especial de todos los cortometrajes del festival, que se realizará el próximo viernes 24 de abril en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de Unapec.