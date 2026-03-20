Falleció el periodista Diego Escaño

Falleció en en Puerto Plata el periodista Diego Escaño, fundador de cuatro medios locales y quien se destacó en medios nacionales.

Una ambulancia de Rescate Ámbar acudió a un llamado de emergencia en su residencia en el sector Los Cueto de esta ciudad, pero al llegar ya había fallecido.

El historiador puertoplateño, Juan Ventura, destacó que Escaño “revolucionó el periodismo Puertoplateño a mitad de la década del 60, y ha sido el único puertoplateño fundador de varios periódicos en Puerto Plata: El Veraz, en 1969; El Faro, en 1970 y La Prensa de Puerto Plata, en 1994”.

Laboró en varios medios nacionales, en noticieros de radio en Puerto Plata y ejerció la comunicación en Estados Unidos donde residió por varios años.

Era hermano de los periodistas Oni Escaño fallecido y José Escaño, destacado cronista deportivo. Le sobrevive su hija Greidy Escaño y su hermano José entre otros familiares.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Municipal y será sepultado este sábado a las 10:00 de la mañana en el cementerio municipal.