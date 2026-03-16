Sin canales de riego Monte Grande sigue siendo “una esperanza”

Aunque el presidente Luis Abinader inauguró en enero del 2024 el embalse de la presa Monte Grande, la falta de los canales de riego sigue siendo un dolor de cabeza para los productores de la zona y un golpe a la región porque impide que más de 700 mil tareas se integren a la producción.

La afirmación fue hecha por el ingeniero hidráulico Raymundo Ramírez, durante una comparecencia en el programa Al punto vespertino que producen Tomás Aquino Méndez y Ramón García en Ahora TV canal 3.

Asegura que la operatividad de los canales de riego de ese importante proyecto, además de los beneficios conocidos, también va a mejorar la economía de cientos de productores de la región que hoy deben utilizar bombas que funcionan con combustible para llevar agua a sus predios y garantizar sus cosechas.

El también ex subdirector del INDRHI afirma que tan pronto los canales de la presa Monte Grande comiencen a operar, la región recibirá beneficios importantes por diferentes vías, debido a que se van a dejar de gastar recursos en la compra de combustible, que hoy debe ser adquirido para mover las bombas que llevan agua a cientos de tareas de la zona.

“Los canales que le faltan a Monte Grande están diseñados para garantizar agua a más de 700 mil tareas, hoy improductivas, se abarataría el costo de las cosechas porque hoy, tanto los productores como el propio INDRHI deben invertir unos 750 millones de pesos en la compra de combustible para poner a funcionar decenas de bombas que llevan agua a una gran cantidad de predios agrícolas de la zona”, asegura Ramírez.

Dice que además que llevar esos canales a las áreas productivas, podría abaratar los productos que salen de los predios agrícolas del suroeste y llegar a precios más bajos a los consumidores.

Resalta que los objetivos fundamentales de Monte Grande son suplir el gran déficit de agua que tienen las Barahona, Bahoruco e Independencia para el consumo humano.

Además de garantizar que este vital liquido llegue a las tierras que hoy están producción y a miles de tareas que esperan ser incorporadas a la producción de diferentes rubros, así como generar una importante cantidad de kilos que entrarían al sistema energético, tan deficitario en estos tiempos.

sabana yegua clave

El ingeniero hidráulico Raymundo Ramírez valora la importancia del trabajo que se lleva a cabo en la presa de Sabana Yegua previo al inicio de la construcción de Monte Grande.

Dice que esa presa fue inaugurada con algunos déficits debido a que se produjo en medio de los azotes provocados por el huracán David en l979, lo que impidió darle los toques finales a su terminación, razón por lo que se hacía imprescindible hacer la inversión que se llevó a cabo de forma conjunta con la nueva obra, hoy en importante estado avanzado.

Reitera que la presa Monte Grande tiene una importancia capital para la región, porque solo con el embalse ha comenzado a ver los beneficios al reducirse grandemente las inundaciones que regularmente afectaban cada año a comunidades como Jaquimeyes, Canoa, Tamayo, El Peñón y Cabral.

Insiste, sin embargo, que no basta con el vaso de la presa, porque si no se construyen los canales, los aditamentos para llevar el agua al acueducto y para la generación eléctrica, el proyecto estaría trunco y no contribuiría con el desarrollo anhelado, aumentar la producción y la creación de empleos, por lo que llamó al presidente Luis Abinader a convocar con urgencia la licitación de las obras complementarias del proyecto.