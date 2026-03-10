Solicitan 24 permisos para excursiones escolares

La muerte de la niña de 11 años Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar en Santiago puso de relieve la debilidad en los mecanismos de control sobre las salidas educativas organizadas por colegios privados.

¿Pero es este un caso aislado?, esta es la pregunta que se hizo Listín Diario y por la cual solicitó vía la Ley de Libre Acceso a la Información Pública los permisos que fueron otorgados a colegios de Santiago para excursiones en los años escolares 2023-2024, 2024-2025 y los otorgados en el año escolar vigente.

2023

De acuerdo al informe de la Regional de Educación 08 de Santiago, firmado por su director Pedro Pablo Marte, en el año escolar 2023-2024 recibieron 19 solicitudes de permisos de centros educativos privados para salidas escolares; tres de ellos para secundaria y 16 para inicial y primaria; ocho para más de 100 estudiantes.

En el nivel inicial y primaria los destinos fueron en Moca una granja JD Dominican Farm y la Casa Museo del Presidente Ramón Cáceres; en Santiago el Jardín Botánico y el Teleférico; en Salcedo, el Museo de las Hermanas Mirabal y Eco parque La Paz en Ojo de Agua; en Puerto Plata, la Fábrica de Chocolate del Oro, el Museo del Ámbar, Fortaleza San Felipe, el Santuario Iglesia del Primer Mundo, Ruinas La Isabela y la Casa Museo Gregorio Luperón.

Los colegios que en ese período obtuvieron los permisos para las giras fueron Mi Bebé, Chikitos, Nube de Luz, María Rosa Cruz, Episcopal La Anunciación, Evangélico Isaías Enmanuel, el Centro Pedagógico Exea y el Centro educativo Mundo del Saber.

En el nivel secundario los tres destinos fueron la Fortaleza San Felipe, el Museo Gregorio Luperón, el Museo del Ámbar y Fun City, todos ellos en Puerto Plata, cuyo permiso fue otorgado al Colegio Superación.

2024

En el año escolar 2024-2025 las solicitud de permisos disminuyó considerablemente, ya que apenas cinco centros educativos solicitaron permisos para excursiones fuera de las aulas, a diferencia de 16, el año anterior. De los permisos tres fueron para nivel primario y dos para nivel secundario.

En el nivel primario los solicitantes fueron el Centro Pedagógico Eslabones Universal al Museo Hermanas Mirabal, a la Casa Museo del Presidente Ramón Cáceres y al Parque Infantil La Canquiña en Salcedo y Moca, respectivamente.

El Colegio Casa Cuna Mis Pasitos a la Finca Ceveo y el Colegio Episcopal La Anunciación a la Casa Museo del Presidente Horacio Vásquez, La Casa Museo del Presidente Ramón Cáceres y la Granja JD en Tamboril y Moca respectivamente.

En este año escolar solo dos centros educativos solicitaron permisos para excursiones el colegio Isaías Enmanuel y el Episcopal La Anunciación.

Este panorama contrasta mucho con la situación real de los colegios, ya que al consultar padres de los principales colegios de Santiago estos explican que sus hijos han asistido a diferentes giras educativas, pero los mismos no cuentan con los permisos de lugar, y para muestra un botón el paseo escolar donde falleció Stephora.

falta de aplicación de las normas

Cuando preguntamos a las autoridades del ministerio de educación los centros educativos privados de Santiago que habían sido sancionados, la falta y el año; estos se limitaron a explicar sólo el caso del Colegio Da Vinci que fue suspendido y provisionalmente cerrado hasta que concluyan las investigaciones. De modo tal que ningún otro centro fue cerrado por esas causas, de acuerdo a la información proporcionada.

Esto pese a que de acuerdo con la Orden Departamental 09-2009 del Ministerio de Educación, las instituciones educativas están obligadas a gestionar permisos oficiales antes de realizar cualquier actividad o salida fuera del recinto escolar.

La normativa establece que los centros deben notificar y solicitar autorización a las autoridades educativas correspondientes, presentando información detallada sobre el lugar a visitar, la fecha de la excursión, la cantidad de estudiantes participantes y las medidas de seguridad previstas.

Otra de las preguntas es cuáles permisos fueron rechazados, pero la misma tampoco obtuvo respuesta de las autoridades, solo se limitaron a decir no aplica.

da vinci

En el caso de este centro no se especificó si desde el 2020 habían solicitado permisos, a pesar de que se realizó la pregunta, ya que este centro educativo se encuentra en un proceso legal, por lo que han limitado esta información hasta que concluya.

alerta

Todo este panorama es preocupante, ya que implica que los centros educativos de Santiago han realizado excursiones escolares sin solicitar los permisos de lugar, por lo que nadie los ha fiscalizado, ni ha verificado las condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes, ni que los lugares a los que sean trasladados los estudiantes estén permitidos por la norma. Ante todo esto sólo queda una inquietud quién se responsabiliza por la seguridad de los estudiantes cuando viajan en excursiones escolares sin autorización, una respuesta que debe dar el ministerio de educación.