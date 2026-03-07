Expresan solidaridad a procuradora general por muerte de su padre

Ayer fueron velados los restos del profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la capilla del Cementerio Fuente de Luz de esta ciudad de Santiago.

Desde tempranas horas de la mañana, autoridades gubernamentales, encabezadas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y miembros del Ministerio Público acudieron al funeral para expresar sus condolencias a la magistrada Reynoso.

“Queremos ser solidarios con la procuradora general de la República, porque está pasando por unos momentos de mucha tristeza por la partida hacia casa del Señor de su papá, y estamos aquí para darle un abrazo de solidaridad”, expresó la vicepresidenta Peña.

Asimismo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; estuvieron presentes en el velatorio.

“Estamos acompañando a la procuradora general de la República en este momento de dolor”, dijo el director de la Policía Nacional mientras esperaba a que la ministra de Interior descendiera del vehículo.

Mientras que al ser cuestionados por la prensa, Raful manifestó que era un “momento de tristeza que nos convoca a la solidaridad”.

Desde el Ministerio Público, también hicieron acto de presencia Olga Diná Llaverías, titular de la dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia (DINNAF); Osvaldo Bonilla, procurador adjunto de la Procuraduría General de la República, quien se desempeñó como fiscal titular de Santiago por varios años; el general Jesús Tejada, director de la Policía Nacional Cibao Central, entre otras personalidades del Ministerio Público que asistieron al velatorio para decir presente.

“Este es un momento terrible”, expresó la magistrada Diná Llaverías, mientras llegaba a la capilla.

Junto a la vicepresidenta Peña, el alcalde de Santiago Ulises Rodríguez; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto; y otras autoridades de la provincia, asistieron al funeral.

Asismimo, el exalcalde de Santiago, Abel Martínez, brindó apoyo y acompañamiento a la procuradora Yeni Berenice y su familia.

“Vimos a darle el pásame a la familia por la muerte de su padre, a Yeni y sus hermanos y su madre”, indicó Martínez.

Hoy sábado, los restos de Reynoso González serán trasladados hacia Villa Isabela, donde les darán cristiana sepultura.