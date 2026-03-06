Proceso para obtener la nueva licencia provoca críticas de solicitantes en Santiago

Luego de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunciara la eliminación de los simuladores como requisito para la obtención de la nueva licencia de conducir, ciudadanos en Santiago valoraron positivamente la medida, aunque criticaron el proceso que deben agotar para completar el examen práctico.

Los usuarios consultados calificaron como “horrible” el procedimiento actual, debido a que deben trasladarse aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta para poder realizar la prueba de manejo.

Según explicaron, el desplazamiento hacia el parqueo del Estadio Cibao, lugar donde se realiza el examen práctico, representa una dificultad adicional dentro del proceso para obtener la licencia, especialmente para quienes no cuentan con vehículo propio y deben movilizarse mediante transporte público.

“Me dijeron que esperara en una salita que ellos te trasladan, luego que no que nadie lo viene a buscar y que hay que ir por su cuenta. El práctico usted va se registra y luego se dirige al estadio y luego del estadio lo envían a buscar el documento a la institución, a la plaza” expresó Rossy Rodríguez.

Rodríguez señaló además que tanto para ella, que renovaba y su hijo que la solicitaba por primera vez todo el proceso “fue frustrante” pues desde las 8 de la mañana que llegaron a la oficina de Intrant, no fue sino hasta las 3:00p.m. que pudo retornar a su casa.

Asimismo, otros usuarios reprocharon que la oficina no contara con la preparación adecuada para brindar el servicio antes de ofrecerlo al público.

“Se supone que si ellos van a iniciar un proceso de renovación deben tener todo a nivel sistemático listo. La página entras a pagar en línea y no funciona por lo que aquí desde temprano es enorme por falta de organización de ellos” expresó Randy Rodríguez usuario que según establece duró poco más de tres horas solo para sacar un duplicado.

Sin embargo, desde la dirección de la oficina en Santiago, el ingeniero José Luis Sánchez, coordinador provincial del Intrant, sostuvo que se trata de un procedimiento en desarrollo y destacó que ya se han entregado más de 400 nuevas licencias en la provincia.

Proceso a realizar para nuevos usuarios

Sánchez explicó que para obtener la nueva licencia el usuario debe pagar el impuesto correspondiente, con un costo de RD$1,900. Posteriormente debe presentar el acta de no antecedentes penales, cuyo valor es de RD$600.

Con ambos documentos, el solicitante se dirige a la oficina del Intrant para tomar el examen teórico. De aprobarlo, recibe un carnet de aprendizaje y, en un plazo aproximado de 15 días, puede realizar el examen práctico.

El usuario también debe someterse a pruebas de visión y audición antes de obtener la licencia.

En el caso de licencias para vehículos mecánicos, el solicitante debe llevar el vehículo con el que tomará el examen. Para vehículos automáticos, el Intrant dispone de una unidad para realizar la prueba.

Finalmente, Sánchez indicó que el nuevo formato biométrico permitirá integrar toda la información del conductor en la licencia, así como implementar el sistema de puntos cuando este sea activado.

“Este nuevo formato biométrico permitirá tener todas las informaciones del conductor en la licencia, así como el manejo por puntos una vez se active este proceso, ya que se implementará por fases”, puntualizó.