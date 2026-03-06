Denuncian falta de voluntad política para frenar violencia de género

El Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) denunció lo que considera una persistente falta de voluntad política para enfrentar de manera efectiva la violencia de género y las desigualdades que afectan a las mujeres en la República Dominicana.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la organización reiteró sus demandas de igualdad, justicia y la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de las mujeres, al considerar que las acciones del Estado no han sido suficientes para reducir la violencia ni las brechas sociales existentes.

Las representantes del movimiento señalaron que, a pesar de algunos avances en materia de derechos, persisten desigualdades que limitan la autonomía, la participación política y el acceso pleno a derechos relacionados con la salud, la sexualidad y la reproducción.

También advirtieron que la violencia de género, la violencia sexual y los feminicidios continúan siendo una de las expresiones más graves de esa desigualdad.

Durante la actividad se abordaron además, las brechas económica y laboral que enfrentan las mujeres.

Según datos citados del Ministerio de la Mujer, las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Además, la participación masculina en la fuerza laboral continúa siendo mayor, con un 59 % de hombres frente a un 41 % de mujeres, mientras que la brecha salarial se sitúa entre un 10 % y un 20 % menos para las mujeres en trabajos similares.

Las organizaciones también destacaron el aumento de los hogares encabezados por mujeres, que alcanzan alrededor del 40 %, lo que incrementa la carga económica y social para madres solteras, viudas o separadas.

En el ámbito político, señalaron que la representación femenina sigue siendo limitada en los espacios de toma de decisiones, con solo cuatro mujeres en el Senado de la República Dominicana y 70 diputadas en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, equivalentes al 36.8 % del total.

Durante el encuentro, Manuela Vargas, coordinadora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, expresó preocupación por los recientes casos de feminicidios registrados en el país, incluido uno ocurrido en la provincia de Moca.

Señaló que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema grave, que, a su juicio, no ha recibido la prioridad necesaria en los presupuestos gubernamentales.

Vargas sostuvo que mientras no exista una inversión real en políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género, educar en igualdad desde las escuelas y promover modelos de masculinidad no violenta, será difícil reducir los feminicidios. También advirtió que la violencia contra las mujeres responde en gran medida a factores culturales asociados al machismo.

Asimismo, cuestionó que las estadísticas oficiales no siempre reflejan la totalidad de los casos, debido a que en ocasiones solo se contabilizan los feminicidios íntimos, aquellos cometidos por parejas o exparejas, dejando fuera otras muertes violentas de mujeres que no se clasifican bajo esa categoría.

Ante este panorama, MOVIDA insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas, asignar presupuestos sensibles al género y promover acciones sostenidas que permitan enfrentar la violencia y reducir las brechas sociales, económicas y políticas que continúan afectando a las mujeres en el país.