Ejército detiene hombre con 35 pacas de presunta marihuana en camión en San Juan de la Maguana

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Puesto de Chequeo Guanito, detuvieron a un hombre al que se le ocuparon 35 pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana, ocultas en un compartimiento secreto dentro de un camión en San Juan de la Maguana.

El detenido fue identificado como Pedro Pérez Gómez, quien fue interceptado por soldados del ERD, cuando realizaban labores de inspección en el referido puesto de control.

De acuerdo con el informe, la sustancia fue encontrada en un falso fondo del camión marca Daihatsu, color rojo, placa L437878, el cual estaba cubierto con planchas metálicas y de madera para ocultar la carga ilícita.

Las 35 pacas ocupadas tienen un peso aún no determinado, indciaron.

Tanto el detenido como la sustancia ocupada y el vehículo se encuentran bajo custodia en la Fortaleza General José María Cabral (GJMC) del ERD, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega al Ministerio Público.