Falleció mujer que fue herida por su expareja en San Francisco de Macorís

Falleció este domingo Fiordaliza Paca Antigua, la mujer que resultó gravemente herida de bala en un incidente que involucró a su expareja Fausto Gil, conocido como "Fao", ocurrido en el sector Mama Tingó, en San Francisco de Macorís.

Paca Antigua permanecía ingresada con pronóstico reservado, en un centro de salud de esta localidad desde el día del ataque.

Aunque en días previos familiares y comunitarios informaron que mostraba leves signos de respuesta, su condición se agravó y finalmente perdió la vida a causa de las heridas.

Previo a su fallecimiento, Fiordaliza Paca había roto el silencio para ofrecer su versión de los hechos, negando las afirmaciones de que se encontraba en una cabaña al momento del altercado.

A diferencia de la versión del hombre, la mujer aclaró que no mantenía una relación sentimental activa con Fausto Gil, y que llevaban aproximadamente una semana separados antes del incidente.

Esta aseguró que las versiones que la vinculaban a una cabaña eran malintencionadas y formaban parte de una narrativa falsa difundida en redes sociales, a pesar de que un amigo de su pareja había sido testigo del suceso.