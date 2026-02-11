Nueva York Chiquito y otras obras en Santiago se demoran

El alcalde Ulises Rodríguez manifestó ayer que la obra de intervención del sector Nueva York Chiquito se encuentra en proceso de licitación, tras indicar que buscan el reordenamiento y limpieza profunda de la localidad, incluyendo la creación de un parque lineal junto al río Yaque del Norte y la reubicación de negocios informales.

“Es un proceso. Una obra tan grande y de igual impacto, debe ser trabajada con cuidado. Estamos en la fase de licitación, tan pronto se concluya ese proceso, se iniciará la fase de la construcción, que primero hay que entender que ahí hay una construcción, o sea que hay que ir desmontando, es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado”, dijo el cabildo.

Sin embargo, cabe destacar que el pasado 28 de septiembre de 2025, el presidente Luis Abinader, informó que, a través del presupuesto complementario aprobado la semana anterior al anuncio, el Gobierno transfirió 658 millones de pesos para dar inicio a los trabajos de intervención de Santiago.

De esa suma, aproximadamente un 70% será destinado al Hospedaje Yaque y otra parte a obras de saneamiento, incluyendo el Mirador del Yaque y el área conocida como Nueva York Chiquito, que será transformada en un parque.

estación de bomberos

En relación a la Estación Central de los Bomberos de Santiago, Rodríguez atribuyó el retraso en el inicio de los trabajos de terminación, a una cañada que se encuentra en el entorno del sector El Dorado I, que está afectando el terreno donde se halla la infraestructura.

“Hemos sido cuidadosos en cuanto a la infraestructura y el entorno. El entorno de esa obra tiene una cañada, que fue ocupada y desviada por personas desaprensivas de manera ilegal e irregular y obviamente que el agua se desborda, afectando el terreno”, indicó Rodríguez.

El cabildo explicó que debido a esta situación, han decidido corregir la cañada primero, luego de una reunión técnica que sostuvo con varios ingenieros.

“Decidimos corregir el tema de la cañada en una reunión técnica con varios ingenieros y aparte de eso, no se ha dejado de trabajar, porque yo diría que es un tema de responsabilidad. No puedo yo acelerar la obra cuando todavía hay temas técnicos que revisar para darles seguridad”, aseguró el edil.

El pasado 9 de septiembre de 2025, la alcaldía de Santiago dio el primer picazo para la reanudación de la construcción de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos, ubicada en el Dorado I, una obra esperada durante casi dos décadas.

La actividad estuvo encabezada por el alcalde Rodríguez, quien expresó que, desde que asumió el cabildo, establecieron que trabajarían en las obras que se encontraban inconclusas en la ciudad, como lo es la terminación de esta estación, donde manifestó que “con hechos y no con palabras”, demostrarían que si se puede llevar a cabo la terminación de esta moderna estación, destacando que se trata de una obra largamente esperada que busca fortalecer la seguridad y el bienestar de la ciudad.

hospedaje yaque

Asimismo, pese a que el 70% de esos 658 millones de pesos estaban destinados a la intervención del Hospedaje Yaque, este mercado municipal continúa a la espera de ser readecuado.

Varios operativos de limpieza profunda se han realizado en el mercado, entre ellos, el 16 de febrero de 2025, y en mayo de 2024. Sin embargo, el proceso de readecuación, continúa en ascuas.