Asaltan joyería en San Pedro de Macorís

Este domingo el propietario de la Joyería Maximo Oro 14K, ubicada en San Pedro de Macorís, denunció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el asalto del que fue víctima.

“Mi gente me acaban de atracar mi joyería aquí, vinieron y me atracan mi joyería”, se escucha al inicio del audiovisual.

En el video se muestran los cristales de la puerta que fue destruida por los antisociales para poder ingresar, como también los de la vitrina principal de donde sustrajeron varias joyas.

Además de varios miembros de la Policía Nacional que se presentaron al lugar para iniciar el proceso de investigación.

Tras el hecho no se registró pérdidas humanas ni heridos.

La Policía Nacional informó que personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) se encuentra realizando levantamientos periciales que incluyen cámaras de seguridad y entrevistas para dar con los responsables.