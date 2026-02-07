Prisión preventiva a joven que apuñaló 42 veces a su expareja embarazada en Santiago

El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Alex Domingo Ovalle, quien presuntamente le habría propinado 42 puñaladas a su expareja, que tenía cuatro meses de embarazo.

El Ministerio Público dio la calificación jurídica de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada a este caso, donde la víctima, Zenaida Muñoz, perdió su embarazo y permaneció varios días ingresada en un centro de salud de esta ciudad, luego de ser sometida a una cirugía de emergencia debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho ocurrió el pasado 22 de enero en el sector Bella Vista, Santiago, y fue motivado por supuestos celos, según los alegatos del agresor.

El arresto de Ovalle se produjo a través de la División Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de Santiago el pasado 24 de enero, luego de que el victimario se encontrara prófugo de la justicia, tras haber huido de la escena del crimen.

Amandi Muñoz, hermana de la víctima, aseguró que su pariente vivía bajo un patrón de violencia física y psicológica constante, situación que incluso había afectado su salud mental en el pasado.

“Él ya estaba acostumbrado a darle golpes. La llevó a un extremo que ella estaba mal mentalmente. Ella pasó por un proceso, se rehabilitó, y aun así volvió a pasar por esto”, explicó.